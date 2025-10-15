وفاق کا پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپس بند کرنے کا حکم
صوبے بھر میں موجود افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت جاری
پشاور(آئی این پی )خیبرپختونخوا میں عرصہ دراز سے قائم افغان پناہ گزین کیمپس بند کرنے کا حکم جاری کر دیا، وفاق کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں صوبے بھر میں موجود افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنوں، مانسہرہ، چارسدہ، ملاکنڈ میں موجود افغان پناہ گزین کیمپ بھی بندکردئیے گئے ہیں،خیبرپختونخوا کی صوبائی حکومت کوکیمپس کی اراضی قبضے میں لینے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے ۔