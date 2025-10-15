صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق کا پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپس بند کرنے کا حکم

  • پاکستان
وفاق کا پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپس بند کرنے کا حکم

صوبے بھر میں موجود افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت جاری

پشاور(آئی این پی )خیبرپختونخوا میں عرصہ دراز سے قائم افغان پناہ گزین کیمپس بند کرنے کا حکم جاری کر دیا، وفاق کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں صوبے بھر میں موجود افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنوں، مانسہرہ، چارسدہ، ملاکنڈ میں موجود افغان پناہ گزین کیمپ بھی بندکردئیے گئے ہیں،خیبرپختونخوا کی صوبائی حکومت کوکیمپس کی اراضی قبضے میں لینے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak