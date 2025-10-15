گنڈا پور چکی کے دوپاٹوں میں پستے رہے ، آفریدی کیلئے بڑا امتحان
لیڈر کی عدالت میں سرخرو ہونے کیساتھ ریاست کے مفادات بھی دیکھنا ہونگے
(تجزیہ:سلمان غنی)
پشاور ہائیکورٹ کی جانب سے گورنر پختونخوا کو نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف کیلئے ہدایت کے بعد پختونخوا کی نئی حکومت کے حوالہ سے خطرات اور خدشات کا سدباب ہو گیا،وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف کے بعد پختونخوا کی نئی حکومت اپنے صوبہ میں فیصلہ سازی اور اقدامات کے حوالہ سے خود مختار بن جائے گی۔جہاں تک حکومتی طرز عمل ،طریقہ کار اور اقدامات کا تعلق ہے تو وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پر ایک دباؤ رہے گا اور وہ دباؤ ان کے حوالہ سے سامنے آنے والے تحفظات اور مقدمات کا ہوگا، جس کا اظہار حکومت اور اداروں کی جانب سے کیا جا رہا تھا لیکن جب کسی پر کوئی بڑی ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں ،پختونخوامیں پی ٹی آئی کی دس سال سے زیادہ حکومت رہی ہے ، پی ٹی آئی نے اپنے صوبہ میں امن و امان ،گورننس کے معاملات اور عوامی مسائل و مشکلات کے حل کے لئے کیا کیا، قطع نظر اس بات سے ،اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو علی امین گنڈاپور کی تبدیلی ا ور سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کے منصب پر تعیناتی کے بعد بڑا چیلنج واضح فرق یہی بنے گا ،کیونکہ علی امین گنڈاپور پر وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے باعث اور میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کے دباؤ نے ان کی انتظامی صلاحیت سلب کر لی تھی، وہ آخر تک چکی کے دو پاٹوں میں پس رہے تھے ،اب نئے وزیراعلیٰ کیلئے بڑا چیلنج جہاں صوبہ میں امن و امان ہے ، وہاں دوسری طرف ان کے لئے اپنی لیڈر شپ کے ہاں سرخرو ہونا بھی ہے ۔
نئے وزیراعلیٰ بہت اچھے سیاسی کارکن ہوں گے لیکن وہ زیادہ تجربہ کار نہیں، پہلی دفعہ رکن اسمبلی بننے اور ساتھ ہی وزارت اعلیٰ جیسا اہم منصب ان کی صلاحیتوں کا بڑا امتحان ہو گا ۔پختونخوا کی حکومت کے لئے ایک بڑا مسئلہ مغربی بارڈر اور طالبان سے معاملات ہیں۔ اس وقت ریاست کا طالبان کے حوالہ سے ایک واضح موقف ہے کہ ہمیں دوسری جانب سے خیر نظر نہیں آ رہی، دہشت گرد افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے لئے مسائل پیدا کر رہے ہیں ،ہمارے افسروں اور جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم سکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے والوں کو دوست نہیں دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت کا طالبان کے حوالے سے سافٹ کارنر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کو دشمن کی صف میں نہیں کھڑا کرنا چاہئے ،لہٰذا نئے وزیراعلیٰ اس صورتحال میں کہاں کھڑے ہوں گے ۔بظاہر تو وہ خود کو احتجاج کا چیمپئن قرار دیتے ہوئے اپنے لیڈر کی رہائی کے لئے پاکستان کو جام کرنے کی دھمکی دیتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی وہ دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میرا قائد بھی ملٹری آپریشن کے خلاف ہے اور وہ اپنے لیڈر کے عشق میں مارے جانے کو اعزاز قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا وہ ایسا ہی کریں گے ۔ تو فی الحال حتمی رائے نہیں دی جا سکتی ۔البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کامیابی سے چلانے کا انحصار خود ان پر ہے اور انہیں جہاں اپنے لیڈر کی عدالت میں سرخرو ہونا ہے وہاں صوبہ اور ریاست کے مفادات بھی دیکھنا ہونگے ۔