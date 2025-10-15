سندھ کو پولٹری میدان میں خود کفیل بنانا چاہتے، صوبائی وزیر
جلد از جلد قانون سازی کرکے پولٹری شعبے میں سرمایہ کاروں کو مدعو کرینگے رجسٹریشن اتھارٹی بنائینگے جو سرمایہ کاروں کو لائسنس دے گی ،محمد علی ملکانی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت پولٹری شعبے کو فروغ دینے کے لیے اس شعبے کو قانون سازی کے ذریعے سندھ کو پولٹری کے میدان میں خود کفیل بنانا چاہتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار سندھ کے وزیر لائیواسٹاک و فشریز محمد علی ملکانی اور سندھ کے چیف منسٹر کے پبلک ہیلتھ کے معاون خاص سلیم بلوچ کی مشترکہ صدارت میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں سیکرٹری لائیواسٹاک و فشریز کاظم حسین جتوئی، ڈی جی ڈاکٹر نظیر کلہوڑو ، ڈی جی پولٹری ڈاکٹر منور رانا و دیگر حکام نے شرکت کی۔صوبائی وزیر محمد علی ملکا نی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پولٹری شعبے میں قانون سازی کریں اور اپنے صوبے میں پولٹری کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو مدعو کریں، اس ضمن میں ہم اپنے قانون سازی کے محکمے کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے ۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم ایک رجسٹریشن اتھارٹی قائم کریں گے جو پورے صوبے میں پولٹری کے ہر شعبے میں سرمایہ کاروں کو لائسنس جاری کرے گی تاکہ وہ پولٹری کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری کرسکیں۔ اس کے لیے ہم نے اتھارٹی کو ایک ماہ کے اندر سرمایہ کاروں کو لائسنس جاری کرنے کی تجویز دی ہے ۔صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ پولٹری پروڈکشن ایکٹ 2025 ئکو ہم نے اپنی تجاویز اور پولٹری سے متعلق اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشوروں کے بعد تیار کر لیا ہے ، جسے قانون شعبہ اور مزید مشاورت کے بعد حتمی شکل دے کر منظور کرایا جائے گا تاکہ اس شعبے میں سرمایہ کاروں کو جلد از جلد مواقع فراہم کیے جا سکیں۔