بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑسکتا:آئی ایس پی آر

  • پاکستان
دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا حقیقی چہرہ تسلیم کرتی ہے ، جارحیت کا تیز، فیصلہ کن اور شدید جواب دیا جائے گا ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دبائو میں آ کر غیرذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک امر ہے :پاک فوج

راولپنڈی(خصوصی نیوزرپورٹر،اے پی پی، مانیٹرنگ ڈیسک)پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )نے کہا ہے دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا حقیقی چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کرتی ہے ، کسی بھی جارحیت کا جواب تیز، فیصلہ کن اور شدید انداز میں دیا جائے گا،بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے ۔ بدھ کوجاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معرکہ حق کے 5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھارتی ریاستوں بہار اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابی مہم کے تناظر میں بھارتی فوجی قیادت وہی روایتی، من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈوں کو دہرا رہی ہے جنہیں وہ ہر ریاستی انتخاب سے قبل دہرانا شروع کر دیتی ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دبائو میں آ کر غیرذمے درانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوس ناک امر ہے ۔ ان جھوٹے بیانات نے بھارتی عوام اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بھارتی عسکری مشین کو مزاح کا نشانہ بنا دیا ہے ۔

بیان میں کہا گیا ہے ہر پروفیشنل سپاہی یہ جانتا ہے کہ غیرضروری گھمنڈ اور شہرت کیلئے غیر مناسب بیانات جنگی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوجی پریس ریلیز میں موجود تضادات اتنے واضح ہیں کہ ان کا جواب دینا موزوں نہیں۔بھارتی قیادت تاریخ کو اپنی من پسند شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے اور بے بنیاد فلمی مناظر ترتیب دے رہی ہے ۔اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت یہ قبول کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے کہ معرکہ حق میں اسے فیصلہ کن شکست اور اس کی غلط بیانی بے نقاب ہوئی ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی قوم اور اس کی مسلح افواج ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح اہل اور مصمم عزم رکھتے ہیں کسی بھی جارحیت کا جواب تیز، فیصلہ کن اور شدید انداز میں دیا جائے گا، جو آئندہ نسلوں تک یادگار رہے گا۔

