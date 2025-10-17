وقت گزاری کیلئے سیز فائر قبول نہیں:افغان حکام کو اپنی شرائط پر بات چیت کا پیغام دیدیا ،گیندان کے کورٹ میں ہے،پاکستان پر حملہ بھارت کی شہ پر کیا گیا:شہباز شریف
ہم چاہتے ہیں فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو،افغان سرزمین دہشتگردوں کے استعمال میں نہ آئے ،غزہ جنگ بندی پر سیاست کرنا کہاں کا اسلام اور بھائی چارہ؟وزیراعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب پاک افغان تعلقات میں بہتری کیلئے تعمیری کردار کیلئے تیار:چین، مذاکرات کیلئے تمام وسائل استعمال کرینگے :ایرانی صدر،اسحاق ڈار سے سعودی وزیرخارجہ کا رابطہ،کشیدگی میں کمی پرگفتگو
اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز،اے پی پی) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا، مجبوراً منہ توڑ جواب دیا ہے ، وقت گزاری کیلئے سیز فائر قبول نہیں ،افغان حکام کو اپنی شرائط پر بات چیت کا پیغام دیدیا ، گیند ان کے کورٹ میں ہے ، ہم چاہتے ہیں فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو،افغان سرزمین دہشتگردوں کے استعمال میں نہ آئے ،غزہ جنگ بندی پر سیاست کرنا کہاں کا اسلام اور بھائی چارہ ہے ؟۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا افغان حکام کو کئی بار یہ سمجھانے کے لئے خلوص کے ساتھ کوشش کی گئی کہ افغانستان میں بسنے والے کروڑوں لوگ ہمارے بہن اور بھائی ہیں، پاکستان اور افغانستان کی 2 ہزار کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے ،پاکستان نے خلوص کے ساتھ محدود وسائل کے باوجود 40 لاکھ افغان شہریوں کی پاکستان میں دہائیوں تک میزبانی کی، ہم نے بھائی چارے کے رشتے کو قائم دائم رکھا لیکن بدقسمتی سے افغانستان سے کارروائیاں دہشت گرد کر رہے ہیں،انہیں کھلی چھٹی ہے ،وہ نہ صرف پاکستان میں بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں بلکہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے افسران اور جوانوں کو بھی شہید کیا ہے ۔
وزیراعظم نے کہا حالیہ واقعات کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ نے کئی بار افغانستان کا دورہ کیا،وزیر دفاع اور دوسرے حکام بھی افغانستان گئے اور افغان حکام کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کی کہ ہم ہمسایہ ممالک ہیں اور ہم نے ہمسایہ رہنا ہے ،معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرنا چاہئے تاکہ خطے میں امن اور ترقی کا دور شروع ہو۔بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا۔وزیراعظم نے کہا ہندوستان کی شہ پر پاکستان پر جب حملہ ہوا توافغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے ،پھر مجبورا ًہماری بہادر افواج کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دینا پڑا، اس کے بعد افغانستان نے جنگ بندی کی درخواست کی،افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے ،اگر وہ ہماری جائز شرائط کے تحت بات چیت کر کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تیار ہیں،یہ پیغام افغان حکام کو دے دیا گیا ہے ،اب بال ان کے کورٹ میں ہے ،اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں تو بات آگے بڑھائیں۔وزیراعظم نے کہا ہمارے دوست ممالک خاص طور پر قطر معاملے کو انتہائی سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ طے کرانے کی کاوشیں کر رہے ہیں،شرم الشیخ میں جب میری قطر کے امیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ نہیں ہونا چاہئے تھا،ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کرائیں، ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا افغان حکام سے بھی یہ کہا ہے کہ ہم باہمی مشاورت اور تعاون سے امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو اور افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے استعمال میں نہ آئے اور یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر حل ہو۔وزیراعظم نے کہا ہم نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی،شہداء کے لواحقین نے بھی کہا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہئے ۔وزیراعظم نے کہا پاکستان میں 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا،کیا وجہ ہے کہ اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا، سابق حکومت نے ہزاروں دہشت گردوں کو دوبارہ کھلی چھٹی دی اور انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہا،یہ دہشت گردی کے فتنے کے دوبارہ سر اٹھانے کی بنیادی وجہ ہے ۔ وزیراعظم نے کہا افغانستان حکومت کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لئے جنگ بندی ہوئی ہے ، اگر وقت گزاری کے لئے یہ کیا گیاتو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے ۔
وزیراعظم نے کہا شرم الشیخ میں غزہ میں جنگ بندی کے لئے معاہدہ ہو گیا ہے ، 74 ہزار بچے بچیاں، مائیں بہنیں، بزرگ اور نوجوان شہید ہوئے ہیں،غزہ کے بچوں کو سکولوں ،ہسپتالوں میں شہید کیا جا رہا تھا تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا،جنگ بندی کرانے میں پاکستان اور دیگر ممالک بھرپور کردار ادا کر رہے تھے تو اس وقت یہاں پر وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو وہ اس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتے تھے ،غزہ جنگ بندی کے معاملے پر سیاست کرنا کہاں کا انصاف،کہاں کااصول اور بھائی چارہ ہے ،جب نو مولود بچے شہید ہو رہے تھے ، غزہ کی گلیوں اور محلوں میں خون بہہ رہا تھا،ہسپتالوں اور سکولوں میں انہیں شہید کیا جا رہا تھا اس وقت یہ لوگ کہاں تھے ،یہ اس وقت جنگ بندی کروا لیتے جب خون بہہ رہا تھا۔وزیر اعظم نے کہا غزہ میں جنگ بندی کے بعد اب خون ریزی بند ہو گئی ہے ،یہ بہت بڑی کامیابی ہے ، اس میں صدر ٹرمپ اور تمام اسلامی ممالک نے بھرپور کردار ادا کیا ہے خاص طور پر قطر، سعودی عرب، مصر،اردن، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کا کردار انتہائی اہم ہے ،معاہدے پر ترکیہ،مصر ،قطر اور امریکا نے دستخط کئے ، پاکستان نے بھی اپنا فرض نبھایا۔
نیویارک اور واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ ماشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے ،شرم الشیخ میں امن معاہدے پر غزہ میں جشن منایا گیا ،لوگ سڑکوں پر نکلے اور سجدہ ریز ہوئے ،لوگوں کی امید ہو گئی کہ اب امن قائم ہو جائے گا،دو سال میں غزہ میں 74 ہزار افراد شہید ہوئے ، اس بربریت کی عصر حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی، ہمیں اﷲ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا چاہئے کہ وہاں پر امن قائم ہوا،اب اگلے مراحل میں پاکستان کا کردار اور موقف بڑا واضح ہے ،فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہئے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہئے ،ہم ان کے حق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے ۔وزیراعظم نے کہا پاکستان نے کشمیری بہن بھائیوں کے لئے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور انشااﷲ اٹھاتا رہے گا۔ وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے ،اس پر پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اب پاکستان کو قسط مل جائے گی، یہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہونا چاہئے ،وقت آگیا کہ قرضوں سے جان چھڑائیں لیکن یہ آسان کام نہیں ہے ،کٹھن مرحلہ ہے ۔ اس کے لئے دن رات محنت کرنا ہوگی تب جا کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق ملک بنا سکیں گے ، اس کے لئے محنت اور مزید محنت شرط اول ہے ۔وزیراعظم نے کہا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہوگا۔
جس طرح معرکہ حق کے بعد پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا ہے ،پاکستان اقتصادی طور پر مستحکم ہوگا تو اس کی آواز میں وزن ہوگا اور دنیا آپ کو دیکھے گی۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انتھک محنت کریں گے ،میرٹ کو یقینی بنائیں گے اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا اور جس کے لئے لاکھوں افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔دریں اثنا چین اور ایران نے افغان پاکستان جنگ بندی کا خیرمقدم کیا ہے اور معاملے میں تعمیر ی کردار اداکرنے کی پیشکش کی ہے ۔چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے پریس بریفنگ میں کہا چین پاکستان اور افغانستا ن کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم اور اس کی حمایت کرتا ہے ،یہ اقدام دونوں فریقین کے مشترکہ مفاد میں ہے اور علاقائی امن و استحکام کیلئے معاون ثابت ہوگا۔ چین دونوں دوست ملکوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، مکمل اور پائیدار جنگ بندی کی طرف بڑھیں، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو حل کریں اور سیاسی مفاہمت کے راستے پر واپس آئیں تاکہ دونوں ممالک اور پورے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے ۔ ترجمان نے کہا چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری اور ترقی کے لئے تعمیری کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہے ۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاک افغان سیزفائر اعلان کے بعد مذاکرات کرنے پر زور دیا ہے ۔مسعود پزشکیاننے پاک افغان کشیدگی سے متعلق ایران کے موقف پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک تنازعات اور تقسیم کو مسترد کرتے ہیں، بے امنی مسلم دشمنوں اور بین الاقوامی سازشوں کا نتیجہ ہے ۔ ایرانی صدر نے کہا پاک افغان کشیدگی نے خطے کے ممالک میں تشویش پیدا کر دی ہے ،ایران دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کیلئے تمام وسائل استعمال کرے گا، امید ہے دونوں ممالک اختلافات کو حکمت کے ذریعے حل کریں گے ۔علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ،شہزادہ فیصل نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور استحکام کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔اسحاق ڈار نے مملکت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ قریبی روابط جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔