پنجاب کا وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ:تمام جائیدادیں اور اثاثے ،محکمہ اوقاف کے حو الے کیے جائینگے:وزیراعلیٰ کی زیرصدارت اجلاس
پوسٹرز، بینرز ،اشتہارات پر پابندی،انتہا پسند قیادت فورتھ شیڈول میں شامل، اشتعال انگیزی پر فوری گرفتاری ،سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند،بینک اکاؤنٹس منجمدہونگے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کے جھوٹ پر مقدمہ ہوگا، اسلحہ لائسنس پرپابندی ،غیرقانونی رہائشیوں کیخلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ
لاہور(اپنے نامہ نگار سے ،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیرصدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس میں پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کا فیصلہ کیاہے ۔اجلاس میں بتایا گیا کہ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسروں کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے ، انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے فورتھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کئے جائیں گے اور نفرت پھیلانے والے انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کئے جائیں گے ۔ انتہا پسند جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کئے جائیں گے جبکہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت غیر قانونی افغان باشندوں کا رئیل ٹائم ڈیٹا تیار کرے گی اور افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں بھی لایا جائے گا، غیر قانونی تارکین وطن کے لئے وسل بلور سسٹم متعارف کرایا جائے گا اور اطلاع دینے والے کا نام مکمل رازداری میں رکھا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کا غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروباروں کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ،غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کو وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق فوری طور پر ڈی پورٹ کیا جائے گا۔
مریم نواز نے صوبہ بھرمیں غیر قانونی اسلحہ کی فوری بازیابی کا حکم دیاجس پر ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے غیر قانونی اسلحے کو ایک ماہ میں جمع کروانے کا الٹی میٹم جاری کر دیا گیا، ایک ماہ کے اندر شہری اپنے قانونی اسلحہ کو خدمت مرکز سے رجسٹر ڈ کرائیں گے ۔ وزیراعلیٰ نے اسلحہ فروشوں، تمام ڈیلرز کے سٹاک کا معائنہ کرنے اور پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی کا حکم بھی دیا جبکہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش کر دی۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافہ کی منظوری دے دی گئی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ مقرر اور ناقابل ضمانت جرم بنا دیا گیا۔مریم نواز کی زیرصدارت ایک دوسرے غیر معمولی اجلاس میں پنجاب حکومت نے احتجاج کے نام پر خون ریزی، شرانگیزی اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف آہنی گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیاگیا۔ پنجاب حکومت کا عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ بھی کیاگیا۔
پنجاب حکومت نے واضح کر دیا کہ ریاست کا ہدف فساد ہے کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں، کارروائیاں صرف اُن کے خلاف ہیں جو امن برباد کرنے کی تاریخ کے حامل ہیں۔ مساجد کے منبروں اور مدارس کے فورمز کو نفرت،انتشار یا تشدد کے فروغ کیلئے استعمال کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہونگے ،مدارس کے تقدس کو مجروح کرنے اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت یا تشدد کے بیج بونے والوں کے خلاف دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔پنجاب حکومت نے احتجاج کے دوران کیلوں والے ڈنڈوں،پٹرول بم اور ہر قسم کے اسلحہ کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی جبکہ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ کیاگیا۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشتگردی ایکٹ لاگو ہوگا۔سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہونگے ،اس حوالے سے عدم برداشت کی پالیسی اپنائی جائے گی۔اجلاس میں انتہا پسند گروہوں کی ہر غیر قانونی سرگرمی پر مکمل پابندی عائدکی گئی جبکہ سکیورٹی اداروں کو فوری ایکشن کے اختیارات تفویض کئے گئے ۔