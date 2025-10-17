خیبر پختونخوا:سکیورٹی فورسز نے دراندازی ناکام بنادی،آپریشنز میں 84خوارج ہلاک
سیزفائر کا فائدہ اٹھا کر خوارج نے مہمند میں دراندازی کی کوشش کی ،سکیورٹی فورسزکے ہاتھوں 50دہشت گرد مارے گئے شمالی وزیرستان 18،جنوبی وزیرستان 8اور بنوں میں 8دہشتگرد ہلاک ،صدر اور وزیراعظم کا جوانوں کو خراج تحسین
راولپنڈی ،اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر، نامہ نگار ،سٹاف رپورٹر)سکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4مختلف آپریشنز میں 84فتنہ الخوارج کو ہلاک کردیا ۔پاک فوج نے خیبرپختونخوا کے ضلع مہمند میں دراندازی کی کوشش کرنے والے فتنہ الخوراج کے 45 سے 50 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر فتنہ الخوارج کی جانب سے خیبرپختونخوا کے ضلع مہمند میں دراندازی کی کوشش کی گئی جسے پاک فوج نے ناکام بناد یا ۔ سکیورٹی فورسز نے آپریشن خفیہ معلومات پر کیا، اس دوران فتنہ الخوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا،آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا، ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کیلئے آئے تھے ،کئی خوارج زخمی بھی ہوئے ۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ 13 سے 15 اکتوبر کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں بھارتی ایجنسیوں کے زیر اثر دہشت گرد تنظیم الخوارج سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گرد مارے گئے ۔ سکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 دہشت گرد ہلاک کر دئیے ۔ ایک اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن جنوبی وزیرستان میں کیا گیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 8 دہشت گرد مارے گئے جبکہ تیسری جھڑپ ضلع بنوں میں ہوئی، جہاں سکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلح افواج اور سکیورٹی ایجنسیز کو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر خراجِ تحسین پیش کیا ۔صدر مملکت نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں سے ملک میں امن و استحکام کی صورتحال بہتر ہوئی ہے ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام کی حفاظت اور ملکی سالمیت کی خاطر دہشت گردی کے خلاف تمام ممکنہ اقدامات کئے جائیں گے ۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہاکہ سکیورٹی فورسز کے بہادر افسر اور جوان ہمارا فخر ہیں۔