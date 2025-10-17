ایل ڈی اے پلا زہ میں آگ بھڑک اٹھی،100عدالتوں کا ریکارڈ جل کر راکھ
آتشزدگی کی ممکنہ وجہ شاٹ سرکٹ،4فلورز لپیٹ میں آئے ، عدالتی ریکارڈ جائیدادوں کے کیسز کا تھا گارڈ کی فیملی سمیت 8 افراد ریسکیو،سیشن جج خورشید خواجہ موقع پر پہنچ گئے ، آتشزدگی پربریفنگ
لاہور (کورٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر)لاہور میں ایوان عدل کے قریب ایل ڈی اے پلازہ میں واقع سول کورٹس میں پراسرار طور پر آگ بھڑک اٹھی، شعلوں نے عمارت کے 4فلورز کو لپیٹ میں لے لیا اور 100کے قریب عدالتوں کا مکمل ریکارڈ اور فرنیچر جل کر راکھ ہوگیا، ان عدالتوں میں جائیدادوں کے کیسز زیر سماعت تھے ۔ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے وہاں تعینات گارڈ کی فیملی سمیت 8 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ فائر بریگیڈنے کئی گھنٹوں کی امدادی کارروائی کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی ابتدائی وجہ شاٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے ۔جمعرات کی صبح آگ عدالتی وقت شروع ہونے سے پہلے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چار فلورز پر موجود 100کے قریب عدالتی کمروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سول کورٹ کی عمارت میں دھواں بھر جانے سے عدالتی عملہ اور وکلائکو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ریسکیو حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیشن جج لاہور خورشید خواجہ ،سینئر سول جج شفقت عباس بگھیانہ اور فوکل پرسن سکیورٹی شکیب عمران قمر موقع پر پہنچ گئے ، سیشن جج لاہور کو آتشزدگی کے واقعہ پر بریفنگ دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق آگ لگنے کی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، چھان بین کی جا رہی ہے جبکہ عدالتی ریکارڈ کے نقصان کا تخمینہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے ۔