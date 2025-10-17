صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینی طلبہ کیلئے5 ہزارفیلوشپس

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ،اے پی پی) وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی نوجوانوں کی تعلیمی بحالی بڑا چیلنج ہے۔

کامسٹیک کی جانب سے فلسطینی طلبہ کے لیے 5000 فیلوشپس دی جائیں گی۔ وہ او آئی سی کامسٹیک کے زیرِ اہتمام پہلے فلسطین پاکستان وائس چانسلرز فورم سے خطاب کر رہے تھے ،اس کا مقصد غزہ میں تباہ شدہ تعلیمی و تحقیقی ڈھانچے کی بحالی اور دونوں ممالک کے درمیان اعلی تعلیم و سائنسی تحقیق میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فورم غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی نوجوانوں کی تعلیمی بحالی کی سمت ایک تاریخی قدم ہے ۔ پاکستان صرف اظہارِ یکجہتی نہیں کر رہا بلکہ تحقیق، جدت اور تعلیم کے ذریعے فلسطینی بھائیوں کی عملی مدد بھی کر رہا ہے ۔

