ہر ایک کیلئے انصاف و احترام ضروری: چیف جسٹس
بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کلیدی اہمیت رکھتے :جسٹس یحییٰ آفریدی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، اے پی پی) چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا قانون کی حکمرانی سب پر لازم ہے ، سب کے لیے انصاف و احترام ضروری ہے ۔ اسلام آباد میں سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کسی بھی معاشرے کے استحکام میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا اسلام کا پیغام برداشت اور رواداری کا ہے ، آج کی تقریب آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے استفادہ کا موقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے ، ہم سب نے مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ، اختلاف رائے کے باوجود ایک چھت تلے رہتے ہیں، عزت و انصاف کے لیے اتحاد قائم رہتا ہے ۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد بن الکریم العیسیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا بروقت اور سستے انصاف کی فراہمی معاشرے میں استحکام کا باعث بنتی ہے ۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت ہر شخص کے لیے انصاف کو بروقت، مساوی اور قابلِ رسائی بنانے کے لیے پرعزم ہے ، بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے آئین کا بنیادی تقاضا اور ریاست کی ذمہ داری ہے ، پاکستان کے آئین میں مذہبی آزادی، قانون کے سامنے برابری اور امتیاز سے تحفظ کی واضح ضمانت دی گئی ہے ۔