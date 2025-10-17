صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، اے پی پی) چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا قانون کی حکمرانی سب پر لازم ہے ، سب کے لیے انصاف و احترام ضروری ہے ۔ اسلام آباد میں سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کسی بھی معاشرے کے استحکام میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا اسلام کا پیغام برداشت اور رواداری کا ہے ، آج کی تقریب آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے استفادہ کا موقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے ، ہم سب نے مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ، اختلاف رائے کے باوجود ایک چھت تلے رہتے ہیں، عزت و انصاف کے لیے اتحاد قائم رہتا ہے ۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد بن الکریم العیسیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا بروقت اور سستے انصاف کی فراہمی معاشرے میں استحکام کا باعث بنتی ہے ۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت ہر شخص کے لیے انصاف کو بروقت، مساوی اور قابلِ رسائی بنانے کے لیے پرعزم ہے ، بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے آئین کا بنیادی تقاضا اور ریاست کی ذمہ داری ہے ، پاکستان کے آئین میں مذہبی آزادی، قانون کے سامنے برابری اور امتیاز سے تحفظ کی واضح ضمانت دی گئی ہے ۔ 

