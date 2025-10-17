سپریم کورٹ بار الیکشن:عاصمہ گروپ کامیاب،ہارون الرشید صدر،زاہد اسلم سیکرٹری
فاتح صدر 1944 ، حامد گروپ کے توفیق آصف نے 1521ووٹ حاصل کئے حامی وکلاء کا جشن ، وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد
لاہور،اسلام آباد (عدالتی رپورٹر،کورٹ رپورٹر،نامہ نگار ،مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں) سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات برائے 2025-26 میں انڈیپنڈنٹ عاصمہ جہانگیر گروپ نے کلین سویپ کر دیا ، ہارون الرشید صدراور زاہد اسلم سیکرٹری منتخب ہو گئے ،غیر حتمی نتائج کے مطابق ہارون الرشید نے 1944 ووٹ لے کر مدمقابل حامد خان گروپ کے امیدوار توفیق آصف کو423ووٹوں کی لیڈ سے شکست دیدی، توفیق آصف 1521ووٹ حاصل کر سکے ،وزیراعظم شہباز شریف نے الیکشن جیتنے پرانڈیپنڈنٹ عاصمہ جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن بھون کو مبارکباد پیش کی ہے ، نتائج کا اعلان ہوتے ہی ہارون الرشید کے حامی وکلاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھرپو رجشن منایا ،بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ بار کے گزشتہ روز سالانہ انتخابات منعقد ہوئے ، انتخابات کیلئے ملک بھرمیں 13 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ، پولنگ صبح 8:30 سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہی، مجموعی طور پر 4 ہزار 393 وکلا ء بطور ووٹر رجسٹرڈ تھے ۔
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں 1 ہزار 67 ووٹ کاسٹ ہوئے ، عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ہارون الرشید 629 ووٹ ، سیکرٹری کی نشست پر ملک زاہد اسلم اعوان 596ووٹ حاصل کرکے پہلے نمبر پر رہے ، ان کے مدمقابل حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار توفیق آصف نے 431ووٹ اورسیکرٹری کی سیٹ پر میاں عرفان اکرم نے 414ووٹ حاصل کئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ہارون الرشید کو 198 ووٹوں کی برتری حاصل ہوئی،صدارتی امیدواروں کے 6،سیکرٹری کی نشست پر 28 ووٹ منسوخ ہوئے ، پولنگ کے موقع پر لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ۔ادھر کوئٹہ میں ہارون الرشید نے 120،پشاور 186 ، ایبٹ آباد 55،بنوں 25 ،سوات 27،ملتان 135،بہاولپور 89، ڈیرہ اسماعیل خان 23، کراچی 195،سکھر 55 اور حیدر آباد میں 64ووٹ حاصل کئے جبکہ توفیق آصف کوئٹہ میں101،پشاور 181،ایبٹ آباد19،بنوں 5 ،سوات 23 ،ملتان 115، بہاولپور 37،ڈیرہ اسماعیل خان 17، کراچی 185 ،سکھر 15 اورحیدر آباد میں 33ووٹ حاصل کر سکے تاہم ان کو صرف اسلام آباد کے پولنگ سٹیشن پر برتری ملی جہاں 359 ووٹ لے کر پہلے نمبر پرجبکہ ہارون الرشید 341 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن پر رہے ۔
وفاقی دارالحکومت میں سیکرٹری کی نشست پر ملک زاہد اعوان 428 ووٹ لے کر کامیاب، ان کے مدمقابل ملک عرفان اکرم صرف 198 ووٹ حاصل کر سکے ۔فنانس سیکرٹری کی امیدوار سائرہ خالد راجپوت 465 ووٹ لے کر پہلے نمبر پرجبکہ مخالف امیدوار تنویر چودھری صرف 196 ووٹ حاصل کر سکے ۔ دوسری طرف وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر ہارون الرشید اور سیکرٹری زاہد اسلم اعوان و دیگر عہدیدارون کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ہمیشہ سے وکلاء برادری کو اصلاحات کے عمل میں اہم شراکت دار تصور کرتی ہے ، اس بابت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہمیشہ وکلا سے رابطہ میں رہتے ہیں ،امید ہے نو منتخب صدر ہارون الرشید اوردیگر عہدیدار ملک میں آئین و قانون کی بالادستی اور وکلاکی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے ۔وزیر اعلٰی پنجاب نے بھی نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے ۔