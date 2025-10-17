مختلف شہروں میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے ، 7ملزم ہلاک
وریو کے قریب فائرنگ ،2 ڈاکو مارے گئے ،پسرور میں جبار ساتھی کی گولی سے ہلاک سمبڑیال میں 2 ، ساہیوال میں ایک ڈاکو ، ماتاں پھاٹک کے قریب بھی ڈاکو مارا گیا
سیالکوٹ، بصیر پور ،ساہیوال، سمبڑیال (نمائندگان دنیا )سیالکوٹ کے صدر سرکل اور پسرور سرکل ، بصیر پور ، ساہیوال اور سمبڑیال میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلوں میں 7ملزم ہلاک ہوگئے ۔ تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ وریو کے قریب سی سی ڈی ٹیم اشتہاری ملزموں کی تلاش میں تھی کہ دو موٹرسائیکلوں پر سوار چار ملزموں نے فائرنگ کردی، دوطرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو ملزم وقاص عرف منا اور شبیر عرف مکوڑا شدید زخمی حالت میں ملے جو ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے قبل ہلاک ہوگئے ،انکے دو ساتھی ملزم فرار ہوگئے ۔ادھر پسرور سرکل میں دو ملزموں نے سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کی، اس دوران ایک ملزم جبار اپنے ہی ساتھی کی گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہوگیا، جبکہ دوسرا ملزم زخمی ہوگیا۔ دونوں واقعات کے مقدمات درج کرلئے گئے ۔بصیرپور کے علاقہ ماتاں پھاٹک کے قریب سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ،دو فرار ہوگئے ۔
بصیرپور سی سی ڈی ٹیم علاقہ میں ٹرانسفارمرچوری کی وارداتوں کے انسداد کے سلسلہ میں موجود تھی کہ ملزم کیساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوگیا۔ ہلاک ڈاکو سلیم عرف سلیمی عرف بوٹا راہزنی، نقب زنی اور ٹرانسفارمر لفٹنگ جیسے 35 مقدمات میں ملوث نکلا ۔ سی سی ڈی ساہیوال اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ ڈاکو ہلاک ہوگیا۔ سی سی ڈی ساہیوال ٹیم بسلسلہ گشت و پڑتال جرائم محمد پور روڈ پر موجود تھی کہ دوران ناکہ بندی اچانک تین نا معلوم افراد موٹر سائیکل کو مشکوک جانتے ہوئے روکا ۔ سی سی ڈی ٹیم نے تعاقب کیا جس پر ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کردی اور موٹر سائیکل قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے پھینک کر نزدیکی فصل کی آڑ لی اور مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک نا معلوم ڈاکو ہلاک پایا گیا جبکہ ساتھی ڈاکو فرارہوگئے ۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت الیاس عرف الیاسی کے نام سے ہوئی ۔ سمبڑیال میں سی سی ڈی ٹیم اور ملزموں کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دو ملزم ہلاک ہو گئے ۔پہلا مقابلہ ساہووالہ کے قریب ہوا جہاں پر ساہنے والے کا رہائشی ریکارڈ یافتہ ملزم محمد فیاض مارا گیا جبکہ دوسرا مقابلہ سمبڑیال کے گائوں ملکھانوالہ کے قریب ہوا جہاں پر اس مقابلے میں پسرور کا رہائشی ریکارڈ یافتہ ملزم قاسم اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا۔