صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2016سے 2025 ٹی ایل پی کے تشددسے 16شہری ،11پولیس اہلکار شہید

  • پاکستان
2016سے 2025 ٹی ایل پی کے تشددسے 16شہری ،11پولیس اہلکار شہید

لاہور (کرائم رپورٹر )ٹی ایل پی کے پر تشدد مظاہروں،دھرنوں اور احتجاج کے دوران پولیس کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ۔

ٹی ایل پی کے پرتشددمظاہرین نے 2016سے 2025تک لاہور سمیت پنجاب بھرمیں 11پولیس اہلکاروں کوشہید کیا جبکہ پتھراؤ ، ڈنڈوں سے تشدداور فائرنگ سے 1648اہلکارزخمی ہوئے ،زخمی ہونے والے 69ملازمین مستقل معذور ہوگئے ۔پرتشدد مظاہرین کے تشدد سے 16عام شہری ہلاک جبکہ 54شدیدزخمی ہوئے ۔97گاڑیاں مکمل طور پر توڑ پھوڑ کے ناکارہ بنادیں جبکہ 2گاڑیاں جلا دی گئیں۔پولیس کی 10عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہرین پر 305مقدمات دہشت گردی دفعات کے تحت درج ہوئے جبکہ 480مقدمات دیگر دفعات کے تحت درج ہیں ،حالیہ مقدمات میں 1529نامزد جبکہ 17ہزار812نامعلوم ملزم شامل ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak