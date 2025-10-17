آزاد کشمیر کے مزید 2 وزرا نے استعفیٰ دیدیا ، تعداد 3 ہوگئی
مظفرآباد (اسلم میر) آزاد جموں و کشمیر میں اتحادی حکومت کے مزید دو وزرا نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔
ذرائع کے مطابق آزاد جموں و کشمیر کے وزیر خزانہ عبد الماجد خان اور وزیر خوراک چودھری اکبر ابراہیم نے تحریری استعفے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو بھیج د ئیے ، اسے قبل وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ نے استعفیٰ دیا تھا اس طرح مستعفی ہونے والے وزرا کی تعداد 3 ہوگئی ،دونوں وزرا نے اپنے استعفوں میں لکھا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ مہاجرین کے منتخب نمائندے ہیں جو پاکستان بھر میں آباد ہیں ، انہوں نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے نشستوں کی مخالفت پر وہ وزارتوں سے مستعفی ہو رہے ہیں، مہاجرین کے لئے آئینی طور پر مختص 12 نشستوں کو ختم کرنے کے غیر منصفانہ اور بے بنیاد مطالبے کی سختی سے مخالفت کرتے رہیں گے ۔