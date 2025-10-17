صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلے انکارپھراقرار،والدکوبھی بچے کیساتھ پولیو قطرے پینے پڑگئے

  • پاکستان
پہلے انکارپھراقرار،والدکوبھی بچے کیساتھ پولیو قطرے پینے پڑگئے

سکردو(آئی این پی)سکردو میں انسداد پولیو مہم کے دوران قطرے پلانے سے انکار پراسسٹنٹ کمشنر نے بچے کے والد کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلادیئے ۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق ضلع گانچھے کے شہری نے اپنے 5 سالہ بیٹے کو پولیو قطرے پلانے سے انکار کردیا تھا جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے بچے کے ساتھ  ساتھ اس کے والد کو بھی پولیو کے قطرے پلادیئے ۔ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ والد کو پولیو سے بچا ئوکے قطرے بے ضرر ہونے کا یقین دلانے کیلئے پلائے گئے ۔دوسری جانب بچے کے والد نے بتایا کہ بیٹے کو پولیو سے بچائو کے قطرے نہ پلانا غلطی تھی جس کو تسلیم کرتا ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak