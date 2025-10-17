صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر جا کر اہلخانہ سے تعزیت

صدر زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر جا کر اہلخانہ سے تعزیت

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر ، اے پی پی)صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے جمعرات کو راولپنڈی میں لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی رہائش گاہ پر جا کر سوگوار خاندان سے تعزیت کی،وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی بھی صدرِ مملکت کے ہمراہ تھے ۔

 ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدرِ مملکت نے شہید کے اہلِخانہ سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کیلئے فاتحہ خوانی کی۔ صدرِ مملکت نے لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے فرض شناسی میں مثالی جرات اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔

