بلاول ہاؤس کے باہر سکیورٹی اہلکار تعینات، حکومت نے اچھا کیا :پی پی پی
لاہور (سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی کے جیالوں کا احتجاج رنگ لے آیا،پنجاب حکومت نے بلاول ہائوس کے باہر بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب سکیورٹی اہلکار بھیج دئیے ،پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے۔
پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس کو دوبارہ سکیورٹی فراہم کرکے اچھا اقدام کیا ہے ، بلاول ہاؤس لاہور کی سکیورٹی واپس لئے جانے پر پیپلزپارٹی رہنماؤں نےاحتجاج کیا تھا۔پیپلز پارٹی مینارٹی ونگ پنجاب کے نائب صدر ایڈون سہوترا نے اس حوالے سے کہا پنجاب حکومت نے بلاول ہائوس کو دوبارہ سکیورٹی فراہم کرکے اچھا کیا ہے ،میں اپنے مینارٹی ونگ کے ساتھیوں کے ساتھ بلاول ہائوس کی سکیورٹی کیلئے یہاں آیا،اگر پنجاب حکومت سکیورٹی نہ دیتی تو رات میں نے ساتھیوں کے ساتھ ملکر بلاول بھٹو کے گھر کی حفاظت کرنا تھی۔