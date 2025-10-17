تعلیمی اداروں میں منشیات پہنچی تو انتظامیہ ذمہ دار:جسٹس انعام
پیرا SOP'sمیں شامل کرے شکایت پر پرنسپل، مالک کیخلاف کارروائی کی جائیگی عدالت عالیہ نگران کمیٹیوں کی تشکیل پر پیرا پر برہم، کارکردگی رپورٹ طلب کر لی
اسلام آباد (نامہ نگار) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے وفاقی تعلیمی اداروں میں منشیات کے پھیلاؤ اور اس کے متعلق شکایات کے خلاف کیس میں ہدایت کی کہ پیرا اپنے ایس او پیز میں شامل کرے کہ اگر کسی تعلیمی ادارے کے خلاف شکایت ہو تو اس کے پرنسپل اور مالک کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیئے کہ منشیات سمگلنگ نہایت خطرناک معاملہ ہے ، اس کے بے شمار طریقے ہیں، پولیس سکولوں کے ساتھ تعاون بڑھائے ، گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ کن تعلیمی اداروں کو منشیات سپلائی کرتے تھے ۔ عدالت نے قرار دیا اگر منشیات سکول ، کالج یا یونیورسٹی کے اندر پہنچتی ہے تو انتظامیہ اس کی براہِ راست ذمہ دار ہو گی۔ وفاقی پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے رپورٹ عدالت میں پیش کی جس میں بتایا گیا کہ رواں سال 1314 مقدمات درج اور 1408 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، تعلیمی اداروں کے گردونواح سے 22 مقدمات میں 22 منشیات فروش گرفتار ، 3کلو ہیروئن، 3کلو آئس اور 18 کلو چرس برآمد کی گئی۔ وکیل پیرا نے مؤقف اختیار کیا کہ تعلیمی اداروں میں آگاہی سیمینارز منعقد کئے جا رہے ، نگرانی کیلئے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ سکول کمیٹیاں خود کیسے بنا رہے ؟ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے ، کمیٹیوں کی کارکردگی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ تعلیمی اداروں میں نگرانی کا نظام کس طرح کام کر رہا اور کس میکنزم کے تحت منشیات کی روک تھام کی جا رہی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ پولیس ان تعلیمی اداروں کا دورہ کرے جہاں مقدمات درج ہوئے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرائے ۔