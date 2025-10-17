پشاور:موٹروے پر ٹرک الٹ گیا، خاندان کے 15 افراد جاں بحق
حادثہ ملاکنڈ سوات موٹروے پر ٹنل نمبر 3 کے قریب پیش آیا ، 8 شدید زخمی تمام زخمی ہسپتال منتقل،4 کی حالت نازک ، وزیراعلیٰ پختونخوا کا اظہار افسوس
پشاور(اے پی پی)ملاکنڈ سوات موٹروے پر ٹرک الٹنے سے 15 افراد جاں بحق ، 8 زخمی ہو گئے ، جاں بحق اور زخمیوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں،وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ٹر یفک حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پراظہار افسوس کیا ہے جبکہ متعلقہ انتظامیہ کو زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ملاکنڈ سوات موٹروے کے ٹنل نمبر 3 کے قریب ٹرک اُلٹ گیا جس کے نتیجہ میں سوار خواتین اور بچوں سمیت 15افراد جاں بحق اور 8شدید زخمی ہو گئے جن میں سے 4کی حالت نازک بتائی جاتی ہے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 ملاکنڈ کی میڈیکل ریسپانس ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ گئی اور اس نے موٹروے پولیس سے مل کر زخمیوں اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹ خیلہ منتقل کر دیا ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹرک پر سوار افراد کا تعلق ضلع سوات تحصیل بحرین کے علاقے گبرال کے خانہ بدوش خاندان سے تھا۔ دوسری طرف ترجمان وزیر اعلی ٰہاؤس پشاور کے مطابق وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور پسماندگان کے لئے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔