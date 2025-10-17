پی سی ایس آئی آر لیبز کوئٹہ: حکام 135 ارب کے گھپلے میں ملوث
وزارت نے 3حاضر سروس افسران ،2ریٹائرڈ اہلکاروں کیخلاف کارروائی کی سفارش کی سنگین مالی بدانتظامی ،مکمل احتساب اور بروقت کارروائی کی جائے ، چیئرمین قائمہ کمیٹی
اسلام آباد (نامہ نگار)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بتایا گیا کہ پی سی ایس آئی آر لیبز، کوئٹہ کے حکام 135 ارب روپے کے گھپلے میں ملوث پائے گئے جن پر انکوائری مکمل کر لی گئی ہے ۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کامل علی آغا کی زیر صدارت ہوا، جس میں پی سی ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں، شفافیت اور احتساب سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔کمیٹی کو بتایا گیا کہ آتش گیر اور خطرناک پٹرول میں ملاوٹ کرنے والی اشیاء کی درآمد کے معاملے میں پانچ افسران ملوث پائے گئے ہیں۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے تین حاضر سروس افسران کے خلاف تادیبی کارروائی اور2ریٹائرڈ اہلکاروں کے خلاف ایف آئی اے کو فوجداری کارروائی کی سفارش کردی ہے ۔کمیٹی نے قرار دیا کہ یہ قومی سلامتی سے متعلق سنگین مالی بدانتظامی ہے ، لہٰذا مکمل احتساب اور بروقت کارروائی یقینی بنائی جائے ۔ چیئرمین کامل علی آغا نے کہاعوامی تحفظ اور شفافیت کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔اجلاس میں سولر پینلز کے لیے پاک-کوریا ریسرچ لیب پراجیکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ آلات کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے اور سالانہ کیلیبریشن کے بعد منصوبہ رواں سال کے آخر تک فعال ہو جائے گا۔ چیئرمین نے منصوبے کی بروقت تکمیل اور مقامی سولر ٹیکنالوجی کی تیاری پر زور دیا۔کمیٹی نے پی سی ایس آئی آر گیسٹ ہاؤس اسلام آباد میں غیرمناسب رویے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر بھی غور کیا۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ بقایا جات کی جانچ اور ریذیڈنسی کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔