وفاقی کابینہ میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 23 ستمبر کے اجلاس میں کئے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ ٹریڈ آرگنائزیشن رولز، 2013 کے شیڈول ای میں ترامیم کی توثیق کر دی گئی۔
ان ترامیم کے تحت پاکستان بھر میں خواتین کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لائسنس گرانٹ فیس اور لائسنس کی تجدید کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں انٹر بورڈ کوارڈی نیشن کمیشن ایکٹ 2023 میں ترامیم کی توثیق بھی کر دی گئی۔ ان ترامیم کے تحت پاکستان بھر کے تعلیمی بورڈز میں خواتین اراکین کی 33 فیصد نمائندگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ مزید برآں جموں وکشمیر (ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی) آرڈیننس 1961 میں ترامیم ، کراچی پورٹ ٹرسٹ ایکٹ 1986،گوادر پورٹ اتھارٹی آرڈیننس 2002 اور پورٹ قاسم ایکٹ 1973 کو ایس او ایز ایکٹ 2023 سے مطابقت میں لانے کے حوالے سے ترامیم کی بھی توثیق کر دی گئی ۔وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 8 اکتوبر کے اجلاس میں کئے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی (مینجمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن آف ڈیجیٹل نیشن فنڈ) رولز ، 2025 کی توثیق کر دی گئی۔ ادارہ شماریات پاکستان کی گورننگ کونسل میں ترامیم کی توثیق کی گئی۔وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 10 اکتوبر کے اجلاس میں کئے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز رولز 1969 میں ترامیم کی توثیق کر دی گئی۔ علاوہ ازیں سول ان مینڈ ایئر کرافٹ رولز 2025 کی توثیق کر دی گئی۔ مزید برآں پاسپورٹ امینڈمینٹ رولز 2021 میں ترامیم کی توثیق کی گئی ۔