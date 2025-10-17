پولیس کو کیسے پتا چل گیا مقدمے پر 14سال قید ہو گی؟اطہر کاظمی
قانونی طریقے سے آگے بڑھا جائے :منیب فاروق،’’دنیا مہر بخاری کیساتھ ‘‘
لاہور(دنیا نیوز)سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کی گئی کہ جو لوگ جمعہ کے دن کوئی بھی احتجاج کریں گے ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے ،ساتھ یہ بھی لکھامظاہرین کو 10 سے 14سال قیدکی سزا ہو گی۔ دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘دنیا مہربخاری کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے اطہر کاظمی نے کہا یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پولیس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم مقدمہ درج کردیں گے تو 10 سے 14سال قید کی سزا ہو جائے گی،تحریک لبیک نے بھی حدسے تجاوز کیا تھا،یہ لوگ جتھہ بناکر کسی کی عبادت گاہ پر چلے جاتے تھے یا گھر گھس جاتے تھے ،تحریک لبیک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسا احتجاج کرنا مناسب نہیں ۔حکومت نے اگر تحریک لبیک پر پابندی لگا نی ہے تووہ ایساکام نہ کرے جس سے یہ تاثر ملے کہ حکومت ماورائے آئین کوئی کام کررہی ہے ۔سینئر تجزیہ کارمنیب فاروق نے کہا ہم نے پچھلی سات دہائیوں میں بہت سارے ایسے بلنڈرکئے اور بہت سارے ایسے پریشر گروپ بنائے جن کے مقاصد ریاست کے خلاف تھے ،ان کے سیاسی مقاصد تھے جس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا، تحریک لبیک کو کس نے ،کس وقت اور طریقے سے لانچ کیا ، اس کاہم سب کو پتا ہے ،اگر ہم کو آج یہ پتا چلا کہ یہ چیزیں ملک ،قوم کے مفاد کے خلاف ہیں تو اس کے خاتمے کیلئے قانونی طریقے سے آگے بڑھا جائے ،کیونکہ تحریک لبیک ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے ۔