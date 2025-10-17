پاکستان علاقائی امن کیلئے کلیدی کردار ادا کرتا رہیگا: ساحر شمشاد
فلسطین ،کشمیر جیسے تنازعات کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھیں گے دنیا تصادم کے بجائے تعاون کو فروغ دے ، اسلام آباد سمپوزیم سے خطاب
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیزاور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے اشتراک سے منعقدہ اسلام آباد سمپوزیم کی اختتامی تقریب میں بطورمہمان خصوصی شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہادنیا کو تصادم کے بجائے تعاون کو فروغ دینا ہوگا ،پاکستان باہمی احترام اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر مبنی پرامن بقائے باہمی کے نظرئیے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے ۔ پاکستان فلسطین اور جموں و کشمیر جیسے دیرینہ تنازعات کے منصفانہ اور پرامن حل کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا، پاکستان تہذیبوں اور خطوں کے سنگم پر کھڑا ایک ذمہ دار ملک ہے جو ہمیشہ بردباری، توازن اور تعمیری روابط کے ذریعے عالمی امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔