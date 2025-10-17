سیلاب سے معیشت کو822ارب کا نقصان ،65لاکھ آبادی متاثر،پنجاب سر فہرست
ملک بھر میں 70 اضلاع متاثر، 2 لاکھ 29 ہزار 763 گھروں کو نقصان پہنچا،1037افراد جاں بحق،1067 زخمی ہوئے نقصانات کی بڑی وجہ تجاوزات قرار، رواں ہفتے وزیراعظم کو نقصانات کی حتمی رپورٹ پیش کی جائیگی:قائمہ کمیٹی کوبریفنگ
اسلام آباد (مدثر علی رانا)حالیہ سیلاب کے باعث ملکی معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ملک بھر میں 65لاکھ آبادی اور 70اضلاع کو سیلاب کے باعث نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں 2 لاکھ 29 ہزار 763 گھر متاثر ہوئے ۔ سیلاب کے باعث 1 ہزار 37 افراد جاں بحق اور 1 ہزار 67 افراد زخمی ہوئے ۔ ایگریکلچر اور انفراسٹرکچر کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ستلج، چناب، راوی میں اوور فلو کے باعث پنجاب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ صوبہ پنجاب میں سیلاب کے باعث 27 اضلاع میں زراعت اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ حکومت کی جانب سے سیلاب کے باعث نقصانات کا حقیقی تخمینہ لگانے کے لیے ڈویلپمنٹ پارٹنرز کو درخواست کی گئی۔ دستاویز کے مطابق سیلاب کے باعث ملک بھر میں 2 لاکھ 29 ہزار 763 گھروں کو نقصان پہنچا۔ وفاق کی جانب سے سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کو فی کس 20 لاکھ روپے دیا گیا جس کے لیے 2 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ۔ سیلاب کے باعث 1 ہزار 37 افراد جاں بحق ہوئے ۔دستاویز کے مطابق پنجاب میں 322 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 155 مرد، 53 خواتین اور 114 بچے شامل ہیں۔ خیبرپختونخوا میں 509 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 341 مرد حضرات، 77 خواتین اور 91 بچے شامل ہیں۔ سندھ میں 90 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 37 مرد، 14 خواتین اور 39 بچے شامل ہیں۔
اسی طرح بلوچستان میں 38 افراد کی اموات ہوئیں جن میں 11 مرد، 6 عورتیں اور 21 بچے شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں 31 لوگ جان کی بازی ہار گئے جن میں 20 مرد، 7 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں 38 اموات ہوئیں جن میں 17 مرد، 13 عورتیں اور 9 بچے بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں سیلاب کے باعث 9 اموات ہوئیں جن میں 3 مرد، 1 عورت اور 5 بچے شامل ہیں۔سیلاب کے باعث پنجاب میں 665 افراد، خیبرپختونخوا میں 218 ، سندھ میں 87 ، بلوچستان میں 5 ، گلگت بلتستان میں 52 ، آزاد جموں وکشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 3 افراد زخمی ہوئے ۔ حالیہ سیلاب کے باعث 2 لاکھ 29 ہزار 763 گھروں کو نقصان ہوا جن میں 59 ہزار 258 گھر مکمل تباہ ہوئے اور 1 لاکھ 70 ہزار 505 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پنجاب میں 2 لاکھ 13 ہزار 97، خیبرپختونخوا میں 3 ہزار 222، سندھ میں 3 ہزار 332، بلوچستان میں 6 ہزار 370، گلگت بلتستان میں 1 ہزار 260، آزاد جموں وکشمیر میں 2 ہزار 417 اور اسلام آباد میں 65 گھروں کو نقصان پہنچا۔رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی اقتصادی امور کے اجلاس میں پلاننگ کمیشن، اکنامک افیئر ڈویژن اور متعلقہ حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ ملک میں سیلاب کے نقصانات کے تقریباً حتمی تخمینے سامنے آچکے ہیں۔ اسی ہفتے وزیراعظم کو نقصانات کی حتمی رپورٹ پر بریف کیا جائے گا۔
حالیہ سیلاب نے 22 ہزار 841 لائیو سٹاک کو بھی نقصان پہنچایا ۔ فورم کو آگاہ کیا گیا کہ سیلاب میں 5 ہزار 769 ریسکیو آپریشنز کے ذریعے 30 لاکھ 29 ہزار لوگوں کو بچایا گیا۔ سیلاب کے دوران مجموعی طور پر 20 ہزار 663 ٹن امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ پلاننگ ڈویژن حکام کے مطابق سیلاب سے اتنے نقصانات کی بڑی وجہ تجاوزات ہیں۔دستاویز میں بتایا گیا کہ 30 لاکھ 29 ہزار 91 افراد کو سیلاب سے ریسکیو اور نکالا گیا جن میں پنجاب میں 28 لاکھ 19 ہزار 767 ، خیبرپختونخوا میں 14 ہزار 317، سندھ میں 1 لاکھ 84 ہزار 11 ، بلوچستان میں 19 ، گلگت بلتستان میں 9 ہزار 988، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 940 اور اسلام آباد میں 49 افراد کو ریسکیو اور سیلاب سے نکالا گیا۔ مجموعی طور پر 5 ہزار 769 ریسکیو آپریشن کیے گئے ۔ اس سے قبل پلاننگ کمیشن کی جانب سے 744 ارب روپے سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا لیکن آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق 585 ارب کے لگ بھگ سیلاب کے باعث نقصان ہوا۔ سیلاب کے دوران چین، بحرین اور یو ایس آرمی کی جانب سے ڈونیشن فراہم کی گئی۔