عمران خان کو جیل نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا:عظمیٰ بخاری
جنہیں دہشتگرد کہتے تھے انکے لئے آج احتجاج کی کال دے رہے ہیں صرف انتشار پھیلانا پی ٹی آئی کی پالیسی ،ڈلیور کرنا مقصد نہیں رہا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے ۔ ماضی میں جنہیں دہشتگرد کہتے تھے ، آج اسی مذہبی جماعت کیلئے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ جب آپ کی فائنل کال کو پاکستان مسترد کر چکا ہے تو اب کس منہ سے کال دیتے ہیں ۔ یوٹرن لینے اور بار بار موقف تبدیل کرنے پر ان کو شرم بھی نہیں آتی،اب پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا انتشار پھیلانے کیلئے ان دونوں کا ایجنڈا ایک ہے ۔جمعرات کو اپنے بیان میں عظمیٰ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا اس وقت بدانتظامی، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے ، جبکہ تحریک انصاف کی پالیسی صرف انتشار پھیلانا ہے ، ڈلیور کرنا کبھی مقصد نہیں رہا۔خیبرپختونخوا میں امن کے بجائے انتشار پھیلانے کیلئے حکومتیں تبدیل کرنے کے علاوہ اس جماعت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ۔جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی عروج پہ ہے ، بانی پی ٹی آ ئی اپنے دور حکومت میں جلاد اور فرعون کا رول ایک ہی وقت میں ادا کر رہے تھے ۔