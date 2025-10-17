صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کو جیل نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا:عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
عمران خان کو جیل نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا:عظمیٰ بخاری

جنہیں دہشتگرد کہتے تھے انکے لئے آج احتجاج کی کال دے رہے ہیں صرف انتشار پھیلانا پی ٹی آئی کی پالیسی ،ڈلیور کرنا مقصد نہیں رہا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے ۔ ماضی میں جنہیں دہشتگرد کہتے تھے ، آج اسی مذہبی جماعت کیلئے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ جب آپ کی فائنل کال کو پاکستان مسترد کر چکا ہے تو اب کس منہ سے کال دیتے ہیں ۔ یوٹرن لینے اور بار بار موقف تبدیل کرنے پر ان کو شرم بھی نہیں آتی،اب پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا انتشار پھیلانے کیلئے ان دونوں کا ایجنڈا ایک ہے ۔جمعرات کو اپنے بیان میں عظمیٰ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا اس وقت بدانتظامی، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے ، جبکہ تحریک انصاف کی پالیسی صرف انتشار پھیلانا ہے ، ڈلیور کرنا کبھی مقصد نہیں رہا۔خیبرپختونخوا میں امن کے بجائے انتشار پھیلانے کیلئے حکومتیں تبدیل کرنے کے علاوہ اس جماعت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ۔جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی عروج پہ ہے ، بانی پی ٹی آ ئی اپنے دور حکومت میں جلاد اور فرعون کا رول ایک ہی وقت میں ادا کر رہے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak