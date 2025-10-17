نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات کیسے استعمال کرسکتا؟آئین میں عہدے واضح ذکر نہیں :اسلام آباد ہائیکورٹ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے اسحاق ڈار کے دو عہدے رکھنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اہم آئینی نکات پر معاونت طلب کر لی۔
ایم این اے شیر افضل مروت کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے اس نکتے پر حیرت کا اظہار کیا کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات کیسے استعمال کر سکتا ہے ، جبکہ آئین میں اس عہدے کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں، جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیئے \"آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرے گا؟ اگر کل ڈپٹی وزیر اعظم کہہ دے کہ اسسٹنٹ وزیر اعظم بھی ہوگا تو پھر کیا کریں گے ؟ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ فرانس، ایران یا ترکی میں تو ایسا نظام ہو سکتا ہے ، لیکن پاکستان میں اس کی آئینی حیثیت واضح نہیں۔ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے ، اس پر تیاری کریں اور آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کریں۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا اسحاق ڈار دو عہدے رکھتے ہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، آئینِ پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار تمام اہم حکومتی اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی جانب سے وکیل عدیل واحد سے بھی عدالت نے آئندہ سماعت پر معاونت طلب کی کہ آئین کے تحت نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرنے کا مجاز ہے یا نہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، آئندہ تاریخ تحریری حکمنامے میں جاری کی جائے گی۔