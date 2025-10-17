صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات کیسے استعمال کرسکتا؟آئین میں عہدے واضح ذکر نہیں :اسلام آباد ہائیکورٹ

نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات کیسے استعمال کرسکتا؟آئین میں عہدے واضح ذکر نہیں :اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے اسحاق ڈار کے دو عہدے رکھنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اہم آئینی نکات پر معاونت طلب کر لی۔

ایم این اے شیر افضل مروت کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے اس نکتے پر حیرت کا اظہار کیا کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات کیسے استعمال کر سکتا ہے ، جبکہ آئین میں اس عہدے کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں، جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیئے \"آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرے گا؟ اگر کل ڈپٹی وزیر اعظم کہہ دے کہ اسسٹنٹ وزیر اعظم بھی ہوگا تو پھر کیا کریں گے ؟ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ فرانس، ایران یا ترکی میں تو ایسا نظام ہو سکتا ہے ، لیکن پاکستان میں اس کی آئینی حیثیت واضح نہیں۔ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے ، اس پر تیاری کریں اور آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کریں۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا اسحاق ڈار دو عہدے رکھتے ہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، آئینِ پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار تمام اہم حکومتی اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی جانب سے وکیل عدیل واحد سے بھی عدالت نے آئندہ سماعت پر معاونت طلب کی کہ آئین کے تحت نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرنے کا مجاز ہے یا نہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، آئندہ تاریخ تحریری حکمنامے میں جاری کی جائے گی۔

