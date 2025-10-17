سرحد پر اشتعال انگیز ی ،افغان مہاجرین پالیسی سخت کرنیکا فیصلہ
پاکستان میں 23لاکھ افغان شہری موجود ،93ہزار رواں سال ڈیپور ٹ ہوئے 12 لاکھ سے زائد پی او آر کارڈ ہولڈرز ،2لاکھ کے پاس دستاویزموجودنہیں
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان نے افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی سخت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال 93 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کیا گیا، پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ افغان شہری موجود ہیں، 12 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 لاکھ 37 ہزار اے سی سی ہیں، 2 لاکھ سے زائد لوگوں کے پاس دستاویزات ہی موجود نہیں، رجسٹرڈ افغان مہاجرین میں 67 فیصد مہاجرین کیمپس سے باہر ہیں۔یو این ایچ سی آر کا کہنا تھا کہ 33 فیصد مہاجرین کیمپوں یا بستیوں میں قیام پذیر ہیں، ان میں سے 53 فیصد خواتین اور 47 فیصد مرد ہیں۔