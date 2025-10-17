تحریک لبیک کی حمایت کرنے پر پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )تحریک انصاف کی رہنما اور سابق رکن اسمبلی سمابیہ طاہر سمیت دیگر کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔
راولپنڈی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران جیل کے قریب پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی منعقد ہوئی اور اُس میں ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کرنے پر سمابیہ طاہر سمیت دیگر کے خلاف پولیس افسر کی مدعیت میں راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔مقدمہ پولیس کے سب انسپکٹر محمد عمران کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ خاتون سابق ایم پی اے کی تقریر کا متن انتہائی حساس اور سنگین نوعیت کا ہے ، ایسا کرکے سیمابیہ طاہر نے تعصب کو فروغ دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں و جوانوں کی ہتک عزت کے ساتھ انکی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد سیمابیہ طاہر سمیت دیگر کی گرفتاری کے لئے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کردیں۔