اسلام آبادمیں آوارہ کتے مارنے پرمقدمہ درج ہوگا:ہائیکورٹ
نو اکتوبر کوسی ڈی اے دفتر کے قریب گاڑی میں سینکڑوں مردہ کتے موجود:عینی شاہد خاتون بیان ریکارڈ کا حصہ بنادیاگیا، کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور، حکام سے وضاحت طلب
اسلام آباد(نامہ نگار)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران 9اکتوبر کو اسلام آباد میں مردہ کتوں کے واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سی ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن سے وضاحت طلب کر لی اور ریمارکس دئیے اگر متعلقہ حکام کی جانب سے کتوں کو مارنے کی تصدیق ہوئی تو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ مرکزی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست پر سماعت کے دوران درخواستگزار وکیل التمش سعید نے مؤقف اختیار کیا کہ سی ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن آوارہ کتوں کو پکڑ کر گولی مار دیتے ہیں، حالانکہ 2020 میں اس عمل کو روکنے کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی تھی ۔ متعلقہ اداروں سے وضاحت طلب اور کتوں کو مارنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے ۔ اس موقع پر خاتون نے عدالت کو بتایا کہ نو اکتوبر کو سی ڈی اے آفس کے قریب ایک گاڑی میں سینکڑوں مردہ کتے موجود تھے ، عدالت نے واقعے کی عینی شاہد خاتون کا بیان ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ،درخواست گزار نیلوفر کی مرکزی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست بھی منظور کر لی اور فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی ۔