منشیات کیس:سپریم کورٹ کے ٹیسٹنگ، قانونی پہلوؤں پر سوالات
ملزم سے برآمد چرس کے پیکٹس کا الگ الگ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا:وکیل درخواست گزار یہ کیس پریشان کر رہا:جسٹس ہاشم ،لال اکبرکا معاملہ لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو ارسال
اسلام آباد (این این آئی)سپریم کورٹ نے منشیات کیس میں عمر قید کے قیدی لال اکبر کی درخواست پر سماعت کے بعد معاملہ لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے منشیات کے مقدمات میں ٹیسٹنگ طریقہ کار، قانونی پہلوؤں اور سزا کے تعین سے متعلق مختلف نکات پر سوالات اٹھائے ۔ وکیل صفائی نے بتایا ملزم سے برآمد چرس کے تمام پیکٹس کا الگ الگ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیئے ، ایسے کیسز کی وجہ سے ہزاروں لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ آپ کا یہ کیس ہمیں پریشان کر رہا ہے ۔ اسی نوعیت کے معاملے پر پہلے بھی تین رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے ، ہم یہ کیس لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں۔