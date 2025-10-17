صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس:سپریم کورٹ کے ٹیسٹنگ، قانونی پہلوؤں پر سوالات

  • پاکستان
منشیات کیس:سپریم کورٹ کے ٹیسٹنگ، قانونی پہلوؤں پر سوالات

ملزم سے برآمد چرس کے پیکٹس کا الگ الگ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا:وکیل درخواست گزار یہ کیس پریشان کر رہا:جسٹس ہاشم ،لال اکبرکا معاملہ لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو ارسال

اسلام آباد (این این آئی)سپریم کورٹ نے منشیات کیس میں عمر قید کے قیدی لال اکبر کی درخواست پر سماعت کے بعد معاملہ لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے منشیات کے مقدمات میں ٹیسٹنگ طریقہ کار، قانونی پہلوؤں اور سزا کے تعین سے متعلق مختلف نکات پر سوالات اٹھائے ۔ وکیل صفائی نے بتایا ملزم سے برآمد چرس کے تمام پیکٹس کا الگ الگ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیئے ، ایسے کیسز کی وجہ سے ہزاروں لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ آپ کا یہ کیس ہمیں پریشان کر رہا ہے ۔ اسی نوعیت کے معاملے پر پہلے بھی تین رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے ، ہم یہ کیس لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak