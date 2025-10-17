ٹی ایل پی کیخلاف کارروائی ہتھیاراٹھانے پر کی :وفاقی وزرا
گن پوائنٹ پرگاڑیاں قافلے میں شامل کروائیں :محسن نقوی ،عطااللہ تارڑ ہنگاموں میں سرکاری و نجی املاک کو ہونیوالے نقصان کا تخمینہ لگائے جانے کا فیصلہ
اسلام آباد (وقائع نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)ملک میں امن وامان کی صورت حال پر گزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس ہوا ،جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مذہبی سردار محمد یوسف، وفاقی وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے شرکت کی ۔اجلاس کے بعد وفاقی وزرا نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاکہ تحریک لبیک سے آخری وقت تک مذاکرات ہوئے ،کارروائی صرف ان لوگوں کیخلاف کی گئی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ۔تفصیلات کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ میں ہونیوالے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حالیہ ہنگاموں میں سرکاری و نجی املاک کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا،عوام کی سکیورٹی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا،ملک میں کسی کو بھی بدامنی اور انتشار پھیلانے کی ہر گز اجازت نہیں دی جائے گی۔
مشترکہ پریس کانفرنس میں محسن نقوی نے کہا کہ مظاہرین سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے ،مظاہرین ایک دہشت گرد سمیت قاتلوں کو جیلوں سے رہا کروانے کا مطالبہ کر رہے تھے ،صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے تھے ، یہ تاثر کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے ، غلط ہے ،مذاکرات میں ان سے کہا تھا کہ آپ واپس جائیں کچھ نہیں کہا جائے گا ،ہر دفعہ مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہیں ۔محسن نقوی کا کہناتھاکہ ایسا کیا ہوگیا ہے کہ پاکستان میں ہر 15 روز بعد بڑا احتجاج ضروری ہوگیا ؟،ہم نے صرف پر تشدد لوگوں سے سڑک کلیئر کروائی ، گن پوائنٹ پر لوگوں کی گاڑیاں جلوس میں شامل کروائی گئی تھیں ، فوٹیجز ہیں کہ کس طرح گن پوائنٹ پر گاڑیاں اپنے قافلے میں شامل کروا رہے تھے ،ٹی ایل پی کے عہدے داروں کے علاوہ کسی مدرسے یا عالم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی ۔انہوں نے کہاکہ آج علما ہمارے ساتھ فلسطین میں ہونے والی جنگ بندی پر اظہار تشکرمنائیں گے ۔