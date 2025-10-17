صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر میں آج اور کل احتجاج ، جلسے ، جلوسوں پر پابندی

لاہور(اے پی پی)حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں کل ہفتہ تک دفعہ 144 نافذ کر دی۔

محکمہ داخلہ پنجاب کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے ۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ دفعہ 144 کے تحت چار یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے ، ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی ہے جبکہ صوبہ بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر بھی پابندی رہے گی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کیلئے کیا گیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا،سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسر و اہلکار پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرصدارت لااینڈآرڈر اور سکیورٹی صورتحال پر اجلاس ہوا،انہوں نے کہا کہ آج کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے ، قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہو گی۔ شہریوں کی جان و مال، املاک کا تحفظ، قانون کی پاسداری بہرصورت یقینی بنائیں گے ، شرپسندوں، بلوائیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔

