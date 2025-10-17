وزیراعظم سے بلاول کی قیادت میں پیپلزپارٹی،خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفودکی ملاقاتیں
اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلزپارٹی اور خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفودنے الگ الگ ملاقات کی ۔
وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی،وفد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما و رکن قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شیری رحمن، نیر بخاری، ندیم افضل چن اور سید علی قاسم گیلانی شامل تھے ۔وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے جس کے ساتھ تعلقات کو ہم احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ذرائع کے مطابق اس موقع پر ن لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چپقلش کی وجہ بننے والے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔وفد نے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔وزیراعظم سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے بھی ملاقات کی جس میں ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، اراکین قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار،امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے ۔دریں اثنا شہباز شریف نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور مسلم سکالرز آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کرتے ہوئے کہا مسلم ورلڈ لیگ عالمی سطح پر اسلام کے حقیقی تشخص کو فروغ دینے اور مسلم دنیا کے مشترکہ مقاصد کی وکالت کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی بھی ملے ، ملاقات میں پاکستان ریلویز سے متعلق امور سمیت ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔