آج ہڑتال کی کال غیرمناسب مستردکرتے ہیں :تاجر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )ٹی ایل پی کی جانب سے کریک ڈاؤن اور ریاستی ایکشن کیخلاف آج دی گئی ملک گیر ہڑتال کی کال کو مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی، تاجر برادری، چیمبرز ایسوسی ایشنز نے مسترد کردیا۔
ا ورتحریکِ لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور پرتشدد مظاہروں اور غیر ضروری ہڑتالوں کو غیر مناسب قرار دے دیا۔تاجر رہنماؤں، علمائے کرام اور مختلف اہم شخصیات نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج کیلئے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب ہے ، مطالبات غیر ضروری اور طرزِ احتجاج ناقابلِ قبول ہے ۔تاجر رہنما عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ جلاؤ گھیراؤ عوام دشمن عمل ہے ، ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔عمر بٹ نے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی ۔ حافظ امیر حمزہ رافع نے کہا کہ غزہ میں امن قائم ہوچکا ، ایسے میں ٹی ایل پی کا احتجاج غیر موزوں ہے ۔معروف عالم دین مولانا عبدالمنان نے کہا کہ ٹی ایل پی کی محاذ آرائی ملک کیلئے نقصان دہ اور غیر مناسب ہے ۔رمضان پیرزادہ نے کہا کہ ٹی ایل پی احتجاج ختم کرے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہوں۔مولانا حق نواز نے کہا کہ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں ۔ضیا الحق قاسم خان بلوچ نے کہا کہ ٹی ایل پی کا احتجاج اور راستے بلاک کرنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے ۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کر دیا، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ ہڑتال سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے ، تاجر برادری کاروبار معمول کے مطابق جاری رکھے گی۔