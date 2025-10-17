صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
مریدکے واقعہ ،قانونی کارروائی کیلئے 2سپیشل پراسیکیوٹرتعینات

لاہور(کورٹ رپورٹر،عدالتی رپورٹر)پنجاب حکومت نے مرید کے واقعہ پر موثر قانونی کارروائی کیلئے دوسینئر وکلاکو سپیشل پراسیکیوٹر تعینات کر دیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق رانا شکیل احمد خان اور چودھری خالد رشید انسداد دہشتگردی عدالت اور لاہور ہائیکورٹ میں حکومت کی نمائندگی کریں گے ۔دوسری طرف انسداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے مذہبی جماعت کے 11 کارکنوں کو 8 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا، عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرلی ،ملزموں پر پولیس اہلکاروں پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا الزام ہے ۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے مذہبی جماعت کے شہید ہونے والے کارکنوں کی ڈیڈباڈیز لینے اور زخمیوں کی ہسپتالوں سے علاج معالجے کیلئے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کردیا،درخواست گزار کی جانب سے پارٹی کا اتھارٹی لیٹر پیش کردیا گیا، مذہبی جماعت کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مریدکے میں پر امن مارچ کرنے والے کارکنوں پر آپریشن کیا گیا ،مریدکے میں 26 گھنٹے مذاکرات کیلئے انتظار کیا ،حکومت کی جانب سے آپریشن سے سینکڑوں کارکنوں شہید ہوئے ،اس آپریشن میں شہید ہونے والے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جارہیں ،استدعا ہے کہ عدالت شہید ہونے والے کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز کو واپس کرنے کا حکم دے ،عدالت زخمی ہونے والے کارکنوں کا سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانے کا حکم دے ،سعد رضوی سمیت دیگر رہنماؤں کو عدالت میں پیش کیا جائے ۔

