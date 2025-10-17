پاکستان کا بڑا کردار دشمن ملک کو ہضم نہیں ہو پا رہا
بھارت دس مئی کے بعد سے سکتے میں ہے ، بدلے کے بخار میں مبتلا ہے
(تجزیہ: سلمان غنی)
وزیراعظم شہباز شریف نے مغربی بارڈر پر پیدا شدہ صورتحال، خصوصاً افغان طالبان کے حملوں اور پاکستان کے ردِعمل کے بارے میں اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا اور افغان انتظامیہ کو سیز فائر کے دوران معاملات طے کرنے کی پیشکش کی جس کو ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ پیش رفت کہا جا سکتا ہے ۔ واضح کیا گیا ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر حملہ کیا اور مجبوراً ہمیں اس پر بھرپور کارروائی کرنا پڑی کیونکہ ہم اپنی لامتی و بقا پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے ۔ اگر افغانستان خطے میں امن کا خواہاں ہے تو اسے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ ہمسایہ ممالک کے خلاف غیر ریاستی عناصر کا استعمال نہ صرف خطے بلکہ اس کے مستقبل کے لیے بھی خطرناک ہے ۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان ایک محفوظ پاکستان کی ضمانت ہے ، اس طرح افغانستان کے لیے بھی ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ناگزیر ہے ۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے پیچھے کیا تھا اور کیوں تھا، پاکستان کی جانب سے حملوں کے خلاف موثر اور نتیجہ خیز ردِعمل کیا ظاہر کرتا ہے ۔وزیراعظم نے شدید تناؤ کی صورتحال میں اگر بامقصد مذاکرات کی بات کی اور جائز شکایات کے ازالے کی پیشکش کی ہے تو یہ ایک دانشمندانہ اقدام ہے ۔پاکستان کے لیے زیادہ پریشان کن پہلو یہ رہا کہ جب افغان طالبان کے وزیرِ خارجہ ملا متقی نے دہلی کا دورہ کیا اور بھارتی حکام کے ساتھ ایسے بیانات دیے جو پاکستان کے خلاف دشمنی کے زمرے میں آتے تھے ، تو انہوں نے نہ صرف بھارت کو اپنا دوست قرار دیا بلکہ بعض بیانات میں جموں و کشمیر کے علاقے کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے کی صورت حال بھی سامنے آئی۔ یہ پاکستان کے لیے کھلا پیغام تھا اور انہیں معلوم ہے کہ کشمیر پاکستان کا کور ایشو اور ریڈ لائن ہے جس پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
ملا متقی کے دورہ دہلی کے دوران ہی پاکستان پر حملوں کا عمل بھارتی شہ پر مبنی افغان کارروائیوں کے ساتھ منظم نظر آیا۔ بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے پھر سے افغان سرزمین کا استعمال شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی بھارتی خفیہ ایجنسیاں اور افغان خفیہ ایجنسی کا گٹھ جوڑ ڈھکا چھپا نہ رہا اور افغان سرزمین پر دہشت گردی کے مشترکہ تربیتی مراکز کے شواہد ریکارڈ پر ہیں۔ پاکستان نے افغان انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل اور حملوں کا ایسا موثر جواب دیا کہ اب افغانوں کے ہاتھ پاؤں پھولے نظر آ رہے ہیں پہلے تو سیز فائر کی اپیلیں کی گئیں اور اب جان بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔پاکستان کے لیے صورتحال باعثِ تشویش ہے ۔پاکستان کا بڑا کردار سامنے آ رہا ہے جو دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہا۔ بھارت دس مئی کے بعد سے سکتے میں ہے ، بدلے کے بخار میں مبتلا ہے مگر پاکستان پر حملے کا حوصلہ نہیں رہا،لہٰذا اب وہ افغانستان کا سہارا لے رہا ہے اور افغان انتظامیہ ان کے ہاتھ میں کھیلتی دکھائی دے رہی ہے ۔ وہ بھول رہی ہے کہ جس بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ ہوا، اس بھارت کو شکست بھی ہوئی تھی۔ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان حملوں کی قیمت افغان طالبان کو بھاری پڑے گی۔
یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک ذمہ دار ملک کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس کا مقصد پاکستان کی کمزوری دکھانا نہیں بلکہ دوستوں کا اصرار ہے کہ پاکستان کو مشکل صورتحال میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہئے ۔ گیند افغان انتظامیہ کے کورٹ میں ہے ، اسے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ ہمسایہ ممالک کے خلاف غیر ریاستی عناصر کا استعمال اس کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے ۔ خطے کا مستقبل دشمنی میں نہیں بلکہ اقتصادی اشتراک میں پوشیدہ ہے ۔ افغان طالبان کو اپنے طرزِ عمل میں تبدیلی لانا ہوگی اور بھارت کی طرف دیکھنے کی بجائے علاقائی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے دوست اور دشمن کی پہچان ممکن بنانی ہوگی۔وزیراعظم شہباز شریف نے 48 گھنٹوں میں بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے کی بات کی یہ کسی کمزوری کے تحت نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ طرزِ عمل اختیار کرتے ہوئے افغان طالبان کے بھی بہترین مفاد میں ہے ، اور انہیں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے ۔ انہیں نہیں بھولنا چاہئے کہ وہ ایک عارضی عبوری حکومت ہیں۔ اگر ان کی حکومت پائیدار ہونا مقصود ہوتی تو دنیا انہیں باقاعدہ تسلیم کرتی۔ لہٰذا پاکستان کی اس پیشکش کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے افغانستان کو خود اپنی بقا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ اسی پیشکش کے جواب میں ان کا مستقبل مضمر ہے ۔