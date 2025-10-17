عارضی جنگ بندی آج شام 6 بجے تک ، اہم اجلاس طلب
پاک افغان کشیدگی پر غور ہوگا، مہاجرین کی فوری واپسی بارے اہم فیصلے متوقع
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاک افغان عارضی جنگ بندی آج شام 6بجے تک قائم ہے جبکہ وزیراعظم شہبازشریف نے اہم اجلاس طلب کرلیا۔ مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جارحیت کے معاملے پر اعلیٰ سطح کااجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے ،پی ایم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیرِ صدارت اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے ۔ذرائع نے بتایا کہ ملک کی مجموعی سکیورٹی صورتِ حال، افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا جبکہ ملک کی موجودہ کشیدگی کے تناظر میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔پی ایم ہاؤس ذرائع کا مزید کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔