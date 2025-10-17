صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21 اور 20کے 167افسران کی سنیارٹی فہرست جاری

  • پاکستان
سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21 اور 20کے 167افسران کی سنیارٹی فہرست جاری

اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21کے 53افسران کی عبوری سنیارٹی فہرست جاری کی ہے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے افسران کو 15 دن میں فہرست پر اعتراضات جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔

 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جاری کردہ سنیارٹی فہرست کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری وزارت قانون اویس نعمان کنڈی پہلے نمبر،سینئر جوائنٹ سیکرٹری میری ٹائم افیئر عبدالستار کھوکھر دوسرے نمبر پر اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ ریحان سلیم 52 اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری وزیراعظم آفس عائشہ زرین صدیق آخری 53 ویں نمبر پر ہیں۔ سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کے 114 افسران کی بھی عبوری سنیارٹی فہرست جاری کردی گئی ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے افسران کو سنیارٹی پر اعتراضات پندرہ دن میں جمع کرانے کی ہدایت دی ہے ، سنیارٹی فہرست کے مطابق پہلے نمبر پر جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع شازیہ رضوی،دوسرے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں او ایس ڈی عذرا جمالی جبکہ آخری 114 نمبر پر جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ نیاز محمد ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak