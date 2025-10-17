سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21 اور 20کے 167افسران کی سنیارٹی فہرست جاری
اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21کے 53افسران کی عبوری سنیارٹی فہرست جاری کی ہے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے افسران کو 15 دن میں فہرست پر اعتراضات جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جاری کردہ سنیارٹی فہرست کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری وزارت قانون اویس نعمان کنڈی پہلے نمبر،سینئر جوائنٹ سیکرٹری میری ٹائم افیئر عبدالستار کھوکھر دوسرے نمبر پر اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ ریحان سلیم 52 اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری وزیراعظم آفس عائشہ زرین صدیق آخری 53 ویں نمبر پر ہیں۔ سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کے 114 افسران کی بھی عبوری سنیارٹی فہرست جاری کردی گئی ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے افسران کو سنیارٹی پر اعتراضات پندرہ دن میں جمع کرانے کی ہدایت دی ہے ، سنیارٹی فہرست کے مطابق پہلے نمبر پر جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع شازیہ رضوی،دوسرے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں او ایس ڈی عذرا جمالی جبکہ آخری 114 نمبر پر جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ نیاز محمد ہیں ۔