ٹڈی دل سپرے والے 15طیارے غیر فعال، نیلامی میں خریدار نہ ملا
اسلام آباد (نامہ نگار)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کو بتایا گیا کہ ٹڈی دل کنٹرول کے لیے استعمال ہونے والے 15غیر فعال طیارے نیلامی کے لیے پیش کیے گئے تھے تاہم موصول ہونے والی بولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر عمل مکمل نہیں ہو سکا اور کسی ادارے نے یہ طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔
کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید مسرور احسن کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین نے گزشتہ اجلاسوں کی سفارشات پر عملدرآمد نہ ہونے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزارت کو ہدایت کی کہ آئندہ اجلاس میں مکمل ریکارڈ اور پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے ۔ حکام نے بتایا کہ پاکستان کے پاس 19 طیارے موجود ہیں جن میں سے صرف چار فعال ہیں جبکہ باقی 15 طیارے ناقابلِ استعمال ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویرنے تجویز دی کہ ڈرون ٹیکنالوجی کو طیاروں کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر، کم لاگت اور جدید حل ثابت ہو سکتی ہے ۔ چیئرمین کمیٹی نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال سے زرعی پیداوار اور آپریشنل کارکردگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے ۔اجلاس میں نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس 2025 پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ مجوزہ اتھارٹی زرعی اجناس کی درآمد و برآمد کے تمام معاملات کی نگرانی کرے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ برآمدی اجناس بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں۔