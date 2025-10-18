پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں تو سیع پر رضا مند،کشیدگی میں کمی کے لیے آج قطر میں مذاکرات:افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے:شہباز شریف
وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں فیلڈ مارشل، وفاقی وزرا، وزیراعظم آزادکشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان،گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شریک، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نہ پہنچے ، نمائندہ بھیج دیا افغان مہاجرین کو مہلت نہ دینے کا فیصلہ، واپسی میں صوبے تعاون کریں:وزیراعظم،ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ،کوئی شخص کسی افغان کو پناہ نہیں دے گا،صرف ویزا ہولڈر ہی یہاں رہے گا:بریفنگ
اسلام آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں توسیع پر رضامند ہوگئے ،کشیدگی میں کمی کے لیے آج قطر میں مذاکرات ہوں گے ، وزیراعظم شہباز شریف نے صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا افغانستان سے پاکستان پر حملے اور افغانیوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے ،افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے ۔واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہوگئی تھی۔ افغان طالبان رجیم نے پاکستان سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قطر کے ذریعے کی۔ جس کے بعد مزید 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے تاہم افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے جاری رہنے تک سیز فائر برقرار رہے گا ۔افغان طالبان کا وفد گزشتہ روز دوحہ پہنچ چکا ہے جبکہ پاکستانی وفد آج پہنچے گا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات گزشتہ روز ہونے تھے ،جس میں طالبان وفد کی قیادت وزیرِ دفاع ملا یعقوب جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سینئر سکیورٹی حکام نے کرنا تھی تاہم سفارتی ذرائع کے مطابق سفر کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے بعد طالبان حکومت نے اپنے وفد کو تبدیل کر دیا۔
دریں اثنا وزیراعظم شہباز شریف نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی ، اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف، وفاقی وزرا، وزیرِ اعظم آزاد جموں و کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلٰی شریک ہوئے ، وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عدم شرکت کی وجہ سے ان کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔وزیرِ اعظم نے شرکا کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیرِ اعلیٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، انہیں مبارکباد دی اور وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی،خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے ، وفاقی حکومت اس کے عوام کی فلاح و ترقی کیلئے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کیلئے تیار ہے ، وزیر اعظم نے کہا کہ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا،افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشتگرد حملے اور افغانیوں کا ان حملوں میں ملوث ہونا تشویشناک ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم و وزیرِ خارجہ، وزیرِ دفاع اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار متعدد بار افغانستان کے دورے پر گئے اور افغان نگران حکومت کو پاکستان میں دہشتگردی کیلئے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے مذاکرات کئے ۔پاکستان نے افغانستان سے پاکستان میں خوارج کی در اندازی کو روکنے کی سفارتی و سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی۔پاکستان کے بہادر عوام، جنہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔
وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی و صوبائی ادارے قریبی تعاون کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی یقینی بنائیں ۔انہوں نے کہا کہ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ اور خوارج کی پاکستان میں در اندازی کی کوششوں کا ساتھ دینا تشویشناک امر ہے ۔پاکستان کی بہادر افواج نے اس حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے ۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان بھارتی جارحیت کے دوران یہ ثابت کر چکی ہیں کہ ہماری بہادر افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ارض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔اجلاس کو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی شروع کی گئی۔16 اکتوبر 2025 تک 14 لاکھ 77 ہزار 592 افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے ۔ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور انکی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان میں صرف انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔
اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کو پناہ دینا اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم ہے ، ایسے افغانی باشندوں کی نشاندہی کی جارہی ہے ۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل میں عوام کو شراکت دار بنایا جائے گا ۔ کسی کو بھی افغانیوں کو حکومت کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیرِ اعظم نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیرِ اعظم، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرا ئے اعلی ٰ اور خیبر پختونخوا کے نمائندے نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا، وزیرِ اعظم اور فیلڈ مارشل کے اس حوالے سے مرکزی کردار کی تعریف کی۔اجلاس کے اختتام پر فورم نے فیصلہ کیا کہ اجلاس میں پیش کردہ تمام سفارشات پر سختی سے عمل کیا جائے ۔وزیرِ اعظم نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے صوبوں کو مکمل تعاون کی درخواست کی۔