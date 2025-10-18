سعودی عرب اور امریکہ میں آئندہ ماہ دفاعی معاہدہ:معاہدہ ابراہیمی میں جلد تو سیع،سعودی عرب شامل ہوا تو باقی سب بھی ہو جائینگے:ٹرمپ
کچھ ممالک سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ،پوٹن کو یوکرین جنگ بند کرنے پر قائل کرسکتے ہیں ،اگر میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرانا بہت آسان :امریکی صدر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پردفاعی معاہدہ طے پا سکتا :فنانشل ٹائمز ، امریکی محکمہ خارجہ ،وائٹ ہاؤس،سعودی حکومت کا تبصرہ سے گریز
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ انہیں جلد ابراہام معاہدے کے دائرے میں توسیع کی امید ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے ، جس کے تحت اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آئے ہیں ۔ان کا کہناتھاکہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہوگا اور جب سعودی عرب شامل ہوگا تو باقی سب بھی شامل ہوں گے ۔ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس نیٹ ورک کو دئیے گئے انٹرویو میں کہاکہ بدھ کے روز ان کی کچھ ممالک سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے جو معاہدے میں شمولیت کی خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 2020 میں ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران ابراہام معاہدے پر دستخط کئے تھے ، جس کے ذریعے وہ پچیس سال بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے پہلے عرب ممالک بنے ،بعد ازاں مراکش اور سوڈان نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی۔صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین پر اضافی 100فیصد امریکی ٹیرف مستقل نہیں، چین نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ چین ہمیشہ برتری کی تلاش میں رہتا ہے ، امید ہے چین کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے ، آئندہ دو ہفتوں میں چینی صدر سے ملاقات کروں گا جبکہ ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں روسی صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہوگی ،ہم پوٹن کو جنگ ختم کرنے پر قائل کرسکتے ہیں ،میں سمجھتا ہوں کہ پوٹن اور زیلنسکی جنگ ختم کرناچاہتے ہیں ۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انڈیا اب روس سے تیل نہیں خریدے گا، مشرقِ وسطیٰ یوکرین سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے ، نہیں کہہ سکتا یوکرین اپنے علاقے واپس لے سکے گا یا نہیں، ہم ٹوماہاک میزائل اور بہت سے دیگر ہتھیار یوکرین بھیج رہے ہیں، امید ہے ہم ٹوماہاک کے بغیر جنگ ختم کرنے کے قابل ہوں گے ۔ڈونلڈ ٹرمپ کا کہناتھا کہ ہم ٹوماہاک کے بغیر جنگ ختم کرنے کے کافی قریب ہیں، میں نے انڈیا اور پاکستان کے جنگ رکوائی ، میں نے آٹھ جنگیں رکوائیں ،کسی امریکی صدر نے ایک بھی جنگ نہیں رکوائی، پاکستانی وزیراعظم نے کہا پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں ، میں نوبل انعام کیلئے نہیں زندگیاں بچانے کیلئے جنگیں رکوا رہا ہوں، اب پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے ، اگر میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرانا بہت آسان ہے ۔دریں اثنا میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہاکہ میں نہیں چاہتا دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہوجائے ، عالمی امن کے قیام کیلئے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو خوش قسمتی سے اپنے یرغمالی واپس مل گئے ہیں، میں 8 جنگیں روک چکا ہوں اور نویں جنگ بھی روکنا چاہتا ہوں، روس یوکرین نویں جنگ ہے جسے میں روکنے کی کوشش کررہا ہوں۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دیدی ۔امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیاکہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے ورنہ امریکا کے پاس وہاں جاکر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا،اگر حماس غزہ میں لوگوں کا قتل عام جاری رکھتی ہے تو غزہ میں گھس کر حماس کا خاتمہ کریں گے ۔
ریاض ،واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )بین الاقوامی جریدے فنانشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب امریکا کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے جو اگلے ماہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر طے پا سکتا ہے تاہم اس کی تفصیلات ابھی طے نہیں ہوسکی ہیں ۔فنانشنل ٹائمز نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ امریکا پر معاہدے کے حوالے سے کچھ بات چیت جاری ہے تاہم معاہدے کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔سعودی عرب اور امریکا کے درمیان حال ہی میں قطر اور امریکا کے درمیان طے پانے والے معاہدے جیسی چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے ، جس میں یہ طے پایا تھا کہ قطر پر کسی بھی قسم کا حملہ امریکا پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کاکہناہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون ہماری اس خطے کی پالیسی کا اہم ترین ستون ہے ۔امریکی اور سعودی حکام کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے ،امریکی محکمہ خارجہ، وائٹ ہاؤس اور سعودی حکومت نے فنانشل ٹائمز کی رپورٹ پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔واضح رہے کہ سعودی عرب طویل عرصے سے قطر طرز کی سکیورٹی ضمانتوں کا خواہاں رہا ہے ، خاص طور پر اس وقت جب واشنگٹن، ریاض اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں، گزشتہ ماہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدہ بھی کیا تھا۔