ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کیلئے اقدامات ضروری :چیف جسٹس
بیرونی اثر و رسوخ کا جواب دینے کیلئے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنے کا فیصلہ جبری گمشدگیوں کی شکایات بارے مکمل میکانزم جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائیگا:اٹارنی جنرل
اسلام آباد(حسیب ریاض ملک)چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں لاپتہ افراد اور عدلیہ میں مداخلت کے خلاف اقدامات پر غور کیا گیا۔سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے اور انسداد دہشتگردی ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے یہ مسئلہ مزید حل ہو گیا ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ شکایات کے ازالے کے لیے ایک جامع میکانزم وضع کیا جائے گا اور آئندہ میٹنگ میں مکمل میکانزم پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ادارہ جاتی ردعمل پر بھی غور کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے تمام ہائیکورٹس کی جانب سے مداخلت کے خلاف ایس او پیز وضع کرنے کی تعریف کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری ہیں اور ججوں کے لیے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی تجویز پیش کی گئی ہے ۔ انہوں نے بیرونی اثر و رسوخ کا جواب دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی میکانزم قائم کرنے کی کوشش کا ذکر کیا اور کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں شریک ہائیکورٹس کے چیف جسٹسز نے چیف جسٹس پاکستان کی تجاویز سے اتفاق کیا۔