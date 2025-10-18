سیلاب کے باعث جی ڈی پی ہدف حاصل نہیں کرسکتے،مہنگائی بڑھے گی:وزیر خزانہ
معاشی شرحِ نمو کم ہو کر 4 فیصد، مہنگائی 7 فیصد سے کچھ زیادہ رہے گی، آئی ایم ایف سے قسط جلد ملنے کی توقع:اورنگزیب سیلاب سے 430ارب کا زرعی شعبہ اور 307ارب کا انفراسٹرکچر متاثر، رواں مالی سال اہداف متاثر ہونگے :احسن اقبال
اسلام آباد (مدثر علی رانا)وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حالیہ تباہ کن سیلابوں نے معیشت پر گہرے اثرات ڈالے ہیں اور رواں مالی سال میں جی ڈی پی کا ہدف حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ سیلاب کے باعث زرعی پیداوار میں شدید کمی ہوئی ہے ، خصوصاً چاول اور کپاس کی فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس کے نتیجے میں شرحِ نمو 4.2 فیصد کے ہدف کے مقابلے میں 3.5 سے 4 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے ، جبکہ مہنگائی 7 فیصد کے ہدف سے کچھ زیادہ رہے گی۔انہوں نے عالمی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے اور اس کے اثرات پاکستانی معیشت پر واضح ہیں۔ تاہم پاکستان دو سال قبل ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے اور اب معیشت استحکام کی راہ پر ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 7 ارب ڈالر کے پروگرام کے تحت 1.2 ارب ڈالر کی قسط جلد موصول ہونے کی توقع ہے ۔
وزیرِ خزانہ نے مزید کہا کہ نومبر کے آخر یا دسمبر کے آغاز میں چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کا اجرا متوقع ہے ، جس کی مالیت تقریباً 250 ملین ڈالر ہو گی۔ یہ پاکستان کی عالمی مالیاتی منڈی میں ایک نئی پیش رفت ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ڈالر، یورو اور سکوک مارکیٹس سے فنڈز حاصل کیے ، لیکن چینی مارکیٹ میں یہ پہلا داخلہ ہوگا۔دوسری جانب وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے مجموعی طور پر 822 ارب روپے کا نقصان ہوا، جن میں زرعی شعبے کے 430 ارب اور انفراسٹرکچر کے 307 ارب روپے شامل ہیں۔ ابتدائی تخمینہ رپورٹ وزیرِ اعظم کو بھجوا دی گئی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں دو لاکھ 13 ہزار، بلوچستان میں 6 ہزار، سندھ میں 3 ہزار 332 اور خیبر پختونخوا میں 3 ہزار 200 سے زائد گھر متاثر ہوئے ، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی 3 ہزار 600 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا۔احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو ایک کھرب ڈالر کی معیشت بنانے کے لیے گورننس اور ریگولیٹری ڈھانچے کو جدید بنانا ہوگا۔ سال 2026 کو اصلاحات اور جدت کا سال قرار دینے کا ارادہ ہے ۔