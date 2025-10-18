صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رٹ کے نام پر حکومت کی ذاتی اجارہ داری تسلیم نہیں :حافظ نعیم

  • پاکستان
رٹ کے نام پر حکومت کی ذاتی اجارہ داری تسلیم نہیں :حافظ نعیم

مسلط اشرافیہ نالائق،غریب خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ، امیر جماعت فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑپھینکیں گے ، سرگودھا میں بنو قابل تقریب سے خطاب

لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں، جلسے جلوسوں پر پابندی اور زبان بندی کرکے ریاست اپنی رِٹ قائم کرنا چاہتی ہے ، رِٹ کے نام پر ذاتی اجارہ داریوں کے قیام کو تسلیم نہیں کریں گے ، جماعت اسلامی نوجوانوں سے ملکر فرسودہ نظام کو پرامن مزاحمت کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی ،گیارہ کروڑ عوام خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ، مسلط حکمران اشرافیہ تسلیم کرے کہ وہ نالائق اور ناکام ہے ، ملک نہیں چلا سکتی، اس نظام سے جان چھڑانا ہوگی، جماعت اسلامی کا اکیس، بائیس اور تئیس نومبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے عظیم الشان تاریخی اجتماع عام ہوگا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سرگودھا میں بنو قابل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔حافظ نعیم الرحمن نے اعلان کیا کہ بنو قابل کا ابتدائی ہدف ملک بھر میں دس لاکھ بچوں کو کورسز کروانے کا تھا ،تاہم اب تک اس پروگرام کیلئے گیارہ لاکھ بچوں نے رجسٹریشن کروا دی ، اب بیس لاکھ بچوں کو تربیت فراہم کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مندی پراختتام،107ارب خسارہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 138 ارب کے119970سودے

1.2ارب ڈالرکی قسط ملنے سے زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہونگے ،میاں زاہد

موبی لنک بینک نے بیسٹ پلیس ٹو ورک کا ایوارڈ اپنے نام کرلیا

بزنس کنڈکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ آف کنزیومرز فریم ورک جاری

پی ٹی سی ایل گروپ نے مرکنٹائل کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak