پاکستان امارات کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ:اپ گریڈ ڈ جیو سائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح
جی ٹو جی فریم ورک کے تحت معاہدہ باہمی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنائیگا:شہباز شریف کا دستخط کے موقع پر خطاب جیالوجیکل سروے کی اپ گریڈیشن سے معدنیات میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ،فیلڈ مارشل کی بھی شرکت
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کے معاہدے کو دونوں ممالک کے اقتصادی و تجارتی تعلقات کے فروغ کے لئے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں،جی ٹو جی فریم ورک کے تحت طے پانے والا معاہدہ ایک اچھے سفر کا آغاز ہے ،یہ باہمی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنائے گا۔مزید منصوبے بھی پائپ لائن میں ہیں،جو سرکاری ملکیتی ادارے فعال طریقے سے کام نہیں کر رہے ، ان کی تنظیم نو کریں گے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار جی ٹو جی فریم ورک کے تحت متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
تقریب میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار،فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر ،چیئرمین ٹو پوائنٹ زیرو شیخ زید بن ہمدان بن زید النہیان، وفاقی وزراء،متحدہ عرب امارات کے وفد کے ارکان، ار اکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے سی ای او و ڈائریکٹر سید بصر شعیب اور سیکر ٹر ی خزانہ نشیتا محسن نے انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کے معاہدے پر دستخط کئے ،دریں اثنا وزیراعظم نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی اپ گریڈ شدہ جیوسائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر،وفاقی وزرا اور غیر ملکی مہمانوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔جیالوجیکل سروے آف پاکستان کا جدید ترین لیبارٹری کمپلیکس چک شہزاد اسلام آباد میں عالمی معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے ۔ جیو سائنس ریسرچ لیبارٹریز کو آئی ایس او سرٹیفکیشن حاصل ہے ، لیبارٹری سے حاصل ہونے والا ڈیٹا اب عالمی کان کنی کے معیارات کے مطابق قابلِ استعمال ہے ۔ اپ گریڈیشن سے معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہو گئے ۔ جدید نظام سے کان کن کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کو مستند ڈیٹا فراہم کیا جا سکے گا۔