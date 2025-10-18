پنجاب کا بینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی،سمری وفاقی حکومت کو ارسال
کسی مسجد یا مدرسہ سے متعلق فیصلہ نہیں کیا ، کارروائی انتہا پسند تنظیم کیخلاف ہے اورانکے اکاؤنٹس سیل ہونگے :عظمیٰ بخاری تاجر وں نے احتجاج کی کال کو رد کر دیا، اس وقت 1648پولیس اہلکار زخمی اور 50سے زائد معذور ہوچکے :پریس کانفرنس
لاہور (سیاسی نمائندہ ،نیوز ایجنسیاں ، دنیا نیوز) وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے اور پابندی کی سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبائی حکومت نے کسی مسجد یا مدرسے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ کارروائی ایک تشدد پسند گروہ کے خلاف ہے ، مذہبی جماعت یا عقیدے کے خلاف نہیں۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابلِ قبول نہیں، پاکستان میں کچھ عرصے سے انتہا پسندی کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے ۔ ایک مذہبی جماعت نے غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی جب کہ جنگ بندی ہو چکی تھی، اور اس احتجاج نے خونیں شکل اختیار کر لی۔ ریاست اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اس طرح کے احتجاج کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کے 1648 اہلکار زخمی ہوئے ، 50 سے زائد مستقل معذور ہو چکے ہیں، 97 پولیس گاڑیاں تباہ اور 2 مکمل طور پر جلا دی گئیں - کیا یہ پرامن احتجاج کہلا سکتا ہے ؟ انتہا پسند تنظیم کے تمام بینک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس سیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے ۔ اشتعال انگیز تقاریر اور قتل و غارت پر اکسانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ، اب لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور خطبات کے لیے استعمال ہوگا۔ حکومت پیکا ایکٹ کے تحت نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔پنجاب حکومت نے نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی لگا دی ہے ۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو ایک ماہ کی مہلت دی گئی ہے ، اس کے بعد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کارروائی ہوگی۔ قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے لیے بھی پولیس خدمت مراکز پر رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے ۔عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے ان سے مذاکرات نہیں کئے تو یہ بات بالکل غلط ہے ، جو ان کے حکومت سے مذاکرات ہوئے اس میں غزہ اور فلسطین کا نام کہیں نہیں لیا گیا، ان کی جانب سے مذاکرات میں ذاتی مفاد کی باتیں کی گئیں۔ مذہبی جماعت کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی کال دی گئی تھی، تاجر برادری نے ان کے احتجاج کی کال کو رد کر دیا۔