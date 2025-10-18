صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈہرکی سے تیل و گیس کے ذخائر دریافت

گھوٹکی (مانیٹرنگ ڈیسک) ماڑی انرجیز نے سندھ کے شہر ڈہرکی سے تیل و گیس کی دریافت کا اعلان کیا ہے ۔

ماڑی انرجیز کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے شہر ڈہرکی سے تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے ۔ ماڑی انرجیز کا کہنا ہے کہ دریافت ماڑی غزیج سی ایف بی ون ایکسپلوریشن ویل سے ہوئی۔ ماڑی انرجیز، ماڑی ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن لیز کی100 فیصد حقوق کے ساتھ آپریٹر ہے ۔اعلامیے کے مطابق ایف بی ون ایکسپلوریشن کنواں تیل سے بھرپور زونز کو ہدف بنا کر کھودا گیا تھا، ٹیسٹنگ کے دوران کنویں سے 305 بیرل یومیہ تیل حاصل ہوا، جبکہ یومیہ 30 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوئی۔

