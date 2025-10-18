’ایئر پنجاب‘کے قیام کیلئے اقدامات تیز ورکنگ کمیٹی نے1 ارب فنڈ مانگ لیا
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت کے منصوبہ ‘ایئر پنجاب’ میں اہم پیشرفت، صوبے کی اپنی ایئر لائن کے قیام کیلئے عملی اقدامات تیزکردئیے گئے ۔
ورکنگ کمیٹی نے ایک ارب روپے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھجوادی۔ پنجاب حکومت ایئر پنجاب کے نام سے صوبے کی پہلی ائیر لائن کی منظوری دے چکی ہے اور 5 طیارے لیز پر لینے کا ارادہ رکھتی ہے ۔منصوبے کا حتمی تخمینہ لگانے کا عمل اور طیاروں کی لیزنگ کے حوالے سے مختلف کمپنیوں سے بات چیت جاری ہے ۔ پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی حتمی منظوری دیگی۔ حکام کے مطابق سول ایوی ایشن اتھارٹی کو لائسنس کے اجرا کیلئے درخواست جمع کرادی گئی۔