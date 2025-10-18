دہشت گردی کے خاتمے تک افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال نہ کیے جائیں، عوام کا مطالبہ
پشاور(آئی این پی )افغان طالبان کی جارحیت اوردہشت گردی پر صوبہ خیبر پختونخوا کے شہریوں نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔خ
یبر پختونخوا کے علاقوں پاراچنار، وزیرستان، باجوڑ، پشاور، سوات اور چترال سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کیخلاف پاک فوج کو بھرپور جوابی کارروائی کرنی چاہیے ،پاک فوج نے افغانیوں کو بہترین سبق سکھایا اور ان کی متعدد پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان رجیم کے بلااشتعال حملوں کے خلاف بھر پور جواب پر پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں۔