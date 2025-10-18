سانحہ کارساز:18ویں برسی آج،دعائیہ تقریبات ہوں گی
شہدا کا لہو آج بھی ایک پرامن، خوشحال پاکستان کی جانب ہمارا سفر روشن کر رہا ،بلاول اس بارکوئی جلسہ نہیں ہوگا،وقار مہدی ،پی پی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب
کراچی،لاہور، اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،خبر ایجنسیاں)سانحہ کارساز کے شہدا کی 18ویں برسی آج 18 اکتوبر کو منائی جائے گی۔پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ملک بھر میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا ،شہدا کی یاد میں شمعیں روشن کی جائیں گی۔چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ کارساز کے موقع پر ملک بھر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹرز میں دعائیہ تقاریب کے انعقاد کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے ہر ضلع میں ہونے والی ان تقاریب میں پیپلزپارٹی کے کارکنان، ہمدرد، تنظیمی عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز اور منتخب نمائندے اپنے اپنے اضلاع میں شریک ہوں۔بلاول نے کہا ہمارے شہدا کا لہو آج بھی ایک پرامن، جمہوری اور خوشحال پاکستان کی جانب ہمارے سفر کو روشن کر رہا ہے ۔ پی پی پی میڈیا سیل کے بیان کے مطابق آج بلاول ہاؤس کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس ہوگا۔ادھر پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ سانحہ کارساز کے شہدا کے ایصال ثواب کے لیے تمام اضلاع میں قرآن خوانی وفاتحہ خوانی کے اجتماعات ہوں گے ، پیپلز پارٹی کے رہنما شہدا کی قبروں پر حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے ۔پیپلز پارٹی کی قیادت، رہنما اور کارکنان کراچی میں یادگار شہدا کے مقام پر حاضری دیں گے ۔اس برسی پر کوئی جلسہ نہیں ہورہا۔